Uliassi e Gaggia, quando lo chef stellato incontra l’artista: la presentazione del libro a Pesaro

PESARO – L’incontro tra lo chef stellato e l’artista. Lunedì 13 dicembre alle 18, il Centro Arti Visive Pescheria accoglie la presentazione della pubblicazione “Mauro Uliassi incontra/meets Giovanni Gaggia”, pubblicato da Maretti Editore-collana ‘Effusioni di gusto’. Un incontro ‘speciale’, promosso dalla Fondazione Pescheria Centro Arti Visive in collaborazione con il Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Mauro Uliassi chef del Ristorante Tre Stelle Michelin di Senigallia a confronto con Giovanni Gaggia (Pergola) in una pubblicazione di Arte e Cucina: un cuoco che non è solo un cuoco, un artista che non è solo un artista, da leggere insieme in un libro. Due talenti delle Marche che hanno deciso di andare ‘oltre’ la loro professione per farsi connettori di relazioni nei rispettivi ambiti di attività. Ventuno ricette tristellate dialogano con altrettante opere, commentate e raccontate da critici gastronomici e d’arte contemporanea, all’interno di un progetto editoriale decisamente affascinante.

All’appuntamento del 13 dicembre saranno presenti Mauro Uliassi e Giovanni Gaggia. Introduce Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, presenta l’editore Manfredi Nicolò Maretti. Intervengono: Massimiliano Tonelli direttore editoriale di ‘Artribune’, Antonio Paolini giornalista e critico enogastronomico, Marcella Russo art producer e curatrice indipendente. Modera l’incontro Maria Paola Poponi, curatrice della collana ‘Effusioni di gusto’.

Per Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, «è un grande piacere ospitare Mauro Uliassi, un vero e proprio artista della cucina e del gusto italiano a confronto con un altro artista del territorio: Giovanni Gaggia, in un luogo simbolico come la Pescheria per parlare di bellezza, di arte e cucina ma anche di made in Italy e del nostro territorio e di come rappresentare al meglio, attraverso le attività, le sfide che il nostro paese ha davanti. Ma l’iniziativa del 13 dicembre è soprattutto un tributo al lavoro di due persone fortemente attaccate alla loro terra. E sarà una bella occasione di incontro grazie anche ai giornalisti di settore che accompagneranno la serata. Crediamo che in definitiva il valore raggiunto in particolar modo da Uliassi – uno dei più importanti ristoratori del mondo – possa dare lustro a tutto il territorio regionale ed essere un grande riferimento creativo per tutti gli chef e per chi si occupa di ristorazione nella nostra città».