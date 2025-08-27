Tutto pronto per Pesaro Challenge, tre giorni di sport ed educazione

Al via Pesaro Challenge, tre giorni di sport ed educazione
PESARO – Pesaro Challenge, tutto pronto per tre giornate di sport e sfide. Nella Sala del Consiglio del Comune di Pesaro, si è tenuta la presentazione della 5° edizione della manifestazione Pesaro Challenge, che si svolgerà dal 29 al 31 agosto 2025 alla Palla di Pomodoro e nelle strade limitrofe, coinvolgendo oltre 40 realtà del territorio.  

«L’obiettivo della manifestazione è di far scoprire e provare tutti gli sport presenti – ha spiegato Francesco Troiani, organizzatore – Anche quest’anno ci sarà la Challenge Card, una carta che incentiva i partecipanti a provare più sport possibili e che, al completamento di tutte le sfide, riceveranno un premio. È un modo divertente per far sport e promuoverlo». Ci saranno eventi dedicati al sociale “In Campo per mettere Fuorigioco ogni Violenza”, un quadrangolare di Calcio a 8, in collaborazione con le forze di Polizia, con cena di beneficenza a favore del centro antiviolenza Women Allstars. Per l’ambiente riconfermato il Plogging, domenica 31, che unisce la corsa o la passeggiata alla pulizia del territorio e inoltre sabato 30,  la conferenza: “La Plastica non fa Sport”. Confermiamo Venerdì 29,  la Grande Festa dei centri estivi di Pesaro con tante divertenti iniziative.

«Pesaro Challenge non è solo sport ma anche eventi e ottimo street food – ricorda Rachele Pacifico co-organizzatrice della manifestazione – Venerdì 29 agosto, alle 20, serata di animazione a cura dei Road Runners con balli e giochi cooperativi e alle 21 l’esibizione dei Campioni Nazionali di Danza Sportiva del Centro Danze Vallefoglia del M° Fiorenzo Filippini; sabato 30 agosto alle 21 la ‘Sfilata a 6 zampe’ gestita da Abbaio Camp, che proporrà, nei tre giorni della manifestazione,  tante attività cinofile nell’Area Pet Friendly e infine domenica 31 agosto alle 20.30, si terrà il primo Galà dello Sport, interverranno le principali realtà sportive del territorio, come Megabox, Vuelle e Vis, tanti campioni che si racconteranno e Bicio “l’antidepressivo naturale”».

«Nei tre giorni della manifestazione potrete trovare nella nostra area food sia prodotti locali che le grandi eccellenze del nostro Paese. – conclude – La partecipazione alla manifestazione è gratuita e aperta a tutti, per questo ringraziamo gli Enti che hanno patrocinato l’evento, gli Sponsor che lo sostengono, le realtà sportive, le associazioni e le Istituzioni che lo rendono possibile. La manifestazione si sposterà poi a Vallefoglia, il 6 e 7 settembre, per la 3° edizione del Vallefoglia Challenge».

