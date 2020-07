Tutor tra Pesaro e Fano, completata l’istruttoria: controlli a tappeto sulle strade

La Prefettura ha disposto verifiche serrate sulla guida in stato d'ebbrezza lungo le strade della movida. Tolleranza zero anche su telefonini, cinture, caschi

PESARO – Tutor sulla Statale 16 tra Pesaro e Fano, verso l’installazione. Controlli serrati sulla guida in stato d’ebbrezza.

Il Prefetto di Pesaro e Urbino, Vittorio Lapolla ha presieduto nella giornata odierna una riunione in videoconferenza del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Prefetto ha disposto, d’intesa con i rappresentanti delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali, l’effettuazione di coordinati servizi preventivi e di contrasto delle violazioni alle norme di comportamento nella guida lungo le principali direttrici stradali.

I controlli saranno mirati in particolare alla prevenzione e repressione di tutti i comportamenti di guida suscettibili di mettere in pericolo la vita umana, tra i quali, prioritariamente, la violazione dei limiti di velocità, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’effetto di sostanze e l’utilizzo dei telefoni cellulari. Nelle ore notturne saranno effettuati servizi lungo i consueti itinerari seguiti dai frequentatori di locali della movida, con intensificato impiego di strumenti di rilevazione dello stato di ebbrezza.

Per un più efficace controllo sull’osservanza dei limiti di velocità il Prefetto ha confermato che è stata completata l’istruttoria per l’installazione, nel tratto della S.S.16 in prossimità del Comune di Pesaro, del sistema “Tutor”, strumento già utilmente utilizzato sulle tratte autostradali.

Sono state sensibilizzate, inoltre, tutte le componenti interessate nel campo del soccorso di emergenza e dell’assistenza sanitaria, con il consueto impegno dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118, delle Strutture sanitarie e dei volontari di Protezione Civile, al fine di garantire ed assicurare tempestivi ed efficaci interventi in situazioni di prevedibile intensificazione delle esigenze di soccorso.

In Questura sarà istituito un apposito tavolo tecnico per un’adeguata pianificazione operativa dei servizi, con particolare riguardo a quelli afferenti l’attività di controllo sulla guida in stato di alterazione psico-fisica.