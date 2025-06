Turismo, Visit Gabicce prepara l’estate: prenotazioni in leggero calo ma si spende di più

GABICCE – Gabicce vuole essere protagonista della stagione estiva ormai alle porte. Anche nel 2025, saranno tante le iniziative e i progetti che saranno messi in campo dalla Fondazione Visit Gabicce per contribuire alla promozione e la valorizzazione del territorio, delle sue attrattive, esperienze ed attività economiche.

Nella cornice del Mississippi, gli operatori hanno parlato di strategie e marketing alla presenza del neo presidente Roberto Annibalini, della sindaca di Gabicce Marila Girolomoni e del vice sindaco e assessore al Turismo Matteo Sanchioni.

L’incontro è stata l’occasione per gettare un primo sguardo sulle proiezioni dell’estate 2025 dell’Osservatorio Gabicce H-DID, realizzato nell’ambito del progetto “Gabicce Smart Destination”, che vede la collaborazione di Fondazione Visit Gabicce, Associazione Albergatori Welcome to Gabicce, HBenchmark e Riviera Banca. I dati turistici presentati mostrano segnali incoraggianti ma allo stesso tempo presentano ancora margini di crescita. L’analisi condotta da HBenchmark su un campione 1.060 camere ha fotografato una buona performance turistica nei ponti di primavera, in particolare nel periodo tra il 18 aprile e il 3 maggio 2025.

Secondo i dati raccolti al 19 maggio, le prenotazioni per l’estate sono in leggero ritardo (-1%) rispetto allo stesso periodo del 2024, soprattutto nei weekend di giugno, luglio e nella settimana di Ferragosto. Tuttavia, spiccano performance migliori per settembre, in particolare grazie al weekend del MotoGP di Misano. Nonostante il lieve calo in occupazione, il ricavo complessivo acquisito segna già un +755.000 euro: segno che il valore medio delle prenotazioni è in crescita. La formula all inclusive è quella più scelta (oltre il 25%), seguita dalla mezza pensione. Più bassa l’adesione alla formula solo pernottamento (room only), che però cresce nei mesi di spalla come maggio e settembre.

Non solo numeri: al centro dell’incontro anche le progettualità di Visit Gabicce per il 2025. Si rinnova il piano “Gabicce Smart & E.S.G Destination”, che prevede una doppia collaborazione con Hera e Riviera Banca, mettendo al centro tematiche legate all’economia circolare, finanza agevolata, investimenti green, analisi gratuita del profilo ESG per le imprese locali.

Sul fronte della comunicazione, Visit Gabicce si prepara a lanciare la nuova campagna in collaborazione con Radio Bakery.

Un ruolo sempre più centrale, all’interno dell’offerta turistica di Gabicce, sarà giocato dal Mississippi, che durante l’estate diventerà contenitore per numerose iniziative ed eventi culturali, mostre, rassegne, etc. La Fondazione Visit Gabicce è pronta a scommettere sul progetto “‘Visit Mississippi”, rendendo la struttura un punto di riferimento turistico per accoglienza, informazione, promozione del territorio e del city brand “Gabicce Maremonte”, oltre che uno spazio dedicato alla socialità e alla cultura, aperto alla comunità e ai visitatori.

Visit Gabicce rappresenta un’alleanza tra gli operatori locali:

– Associazione Welcome to Gabicce, con 32 albergatori e 1.500 camere

– Associazione Gusta Gabicce, con 11 ristoratori e oltre 1.000 coperti

– Associazione Gabicce Futura, con 21 commercianti di 8 settori diversi

– Associazione Balneari Gabicce, con 12 bagnini e 37.500 mq di spiaggia