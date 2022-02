Turismo, Confcommercio Marche Nord: «Alla Bit di Milano l’itinerario della bellezza e Federico da Montefeltro»

PESARO – Il turismo come segmento economico su cui spingere l’acceleratore. L’itinerario della Bellezza Confcommercio punta sul secentenario della nascita di Federico da Montefeltro e non solo.

La sede di Confcommercio Pesaro Urbino ha ospitato l’incontro tra Confcommercio Marche Nord e Camera di Commercio delle Marche. È stato un confronto su diverse tematiche, in primis il turismo.

Con il presidente di Confcommercio Angelo Serra, il direttore generale Amerigo Varotti e il vice Agnese Trufelli, sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio regionale Gino Sabatini e il segretario generale Fabrizio Schiavoni.

È stata l’occasione per illustrare nel dettaglio il bilancio molto positivo dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino, il progetto di promozione e valorizzazione ideato 5 anni fa da Confcommercio Marche Nord, e gli sviluppi futuri, a partire dalle tantissime e importanti iniziative in programma nel 2022. Il progetto, arrivato a contare ben 16 Comuni, vede da sempre il convinto sostegno della Camera di Commercio. Proprio per questo, Confcommercio ha voluto consegnare al presidente Sabatini la targa dell’Itinerario della Bellezza 2021-2022, realizzata in occasione della convention del dicembre scorso.

«Un omaggio alla Camera di Commercio – sottolinea il direttore Varotti – per il sostegno e la proficua collaborazione che ci sono stati e ci saranno. Abbiamo voluto questo confronto per illustrare il tanto lavoro fatto in questi anni con il nostro progetto, i risultati molto positivi raggiunti e le numerose iniziative che si concretizzeranno durante il 2022 per continuare a promuovere il territorio. Alla Bit di Milano promuoveremo la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza e, per i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefetro, l’Itinerario dedicato a Giovanni Santi, padre di Raffaello, con tanto di mostra. Altre novità saranno l’Itinerario dedicato alla riviera del San Bartolo e a quella di Fano, l’Itinerario del Mototurismo nelle Marche, la guida dell’Itinerario Musicale. Aggiorneremo l’Itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, e anche l’Itinerario Archeologico avrà un restyling».

Sabatini si è complimentato per l’importante lavoro svolto e ha tenuto a ringraziare Confcommercio: «Un plauso convinto per aver messo in campo ormai da anni questa brillante progettualità che unisce storia, cultura, emozioni, e per la capacità e l’impegno nel promuovere a livello internazionale il territorio. L’Itinerario della Bellezza si sta rivelando fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico di questi territori. Per tutti questi motivi rivolgo i miei complimenti al presidente Serra, al direttore Varotti e al suo vice Trufelli, e ribadisco il convinto sostegno della Camera di Commercio. Auspico, considerati i risultati, che questo modello possa essere esteso su tutto il territorio marchigiano».