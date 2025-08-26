PESARO – Turismo, la ricetta del candidato Pd Matteo Ricci non piace all’assessore regionale Francesco Baldelli.

«In questa campagna elettorale ne stiamo sentendo di fake news e di boutade che sarebbero anche divertenti, se non fosse che alla fine mettono in allarme e danneggiano intere categorie economiche e quindi migliaia di famiglie marchigiane come in questo caso quelle legate al turismo e alla ricettività. Ricci e i coristi stonati dell’ammucchiata elettorale delle sinistre predicano un giorno sì e l’altro pure la loro volontà di disinvestire nel turismo: annunci che non solo vanno nella direzione opposta rispetto a quanto la realtà e gli attuali scenari nazionali e internazionali suggeriscono, ma soprattutto perché creano un allarmismo che finisce per essere deleterio per chi opera già o vuole investire nella nostra regione».

Ricci vuole chiudere Atim, l’agenzia per l’internazionalizzazione che ha generato polemiche per via della mole di investimenti. E punta sul turismo culturale.

Baldelli rintuzza: «La Giunta Acquaroli ha rimesso le Marche sulla mappa dei principali circuiti turistici internazionali proprio grazie agli investimenti nel settore e al rilancio dell’Aeroporto delle Marche, un volano per attirare turismo straniero e alto spendente e per il quale abbiamo in mente ulteriori progetti di crescita per gli anni a venire – continua Baldelli – Ricci dice che siamo terz’ultima in Italia per arrivi dall’estero? Si ponga la domanda dunque da dove siamo partiti visto che ciò che lui vorrebbe destrutturare ha fatto registrare nel 2024 un + 28% di presenze di turisti stranieri rispetto all’anno target 2019, prima del nostro insediamento. Ora Ricci ripropone la ricetta fallimentare dei ‘disinvestimenti’ sul turismo evidentemente incapace di leggere la realtà e di capire di cosa effettivamente ci sia bisogno e cosa stia avvenendo in campo nazionale ed europeo: un altro esempio della sua incapacità amministrativa, chiedere dalle parti della Provincia di Pesaro Urbino per maggiori informazioni al riguardo. Noi, insieme a Francesco Acquaroli al contrario delle ricette di Ricci investiremo in promozione ascoltando gli operatori del comparto turistico – ricettivo e nell’Aeroporto delle Marche: a Ricci e ai suoi alleati, impegnati nella crociata Anti-Marche, opponiamo concretezza, pragmatismo e l’imbattibile onestà dei numeri».