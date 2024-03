PESARO – Si è finto un uomo delle Poste e prospettava debiti per la figlia dell’anziana, cosa che si poteva evitare con i gioielli. La polizia ha arrestato un abile truffatore di anziani. Sequestrati denaro e monili in oro.

Nel primo pomeriggio di lunedì 18 marzo il personale della squadra mobile ha sorpreso un 25enne di origine campana che aveva appena messo a segno un colpo inducendo un’anziana abitante a Montecalvo in Foglia a consegnargli denaro e monili in oro. L’uomo, già gravato da precedenti specifici, veniva trovato in possesso di 2.000 euro in contanti ed alcuni oggetti in oro, che erano stati consegnati dalla vittima dopo averle annunciato male ingiusto nei confronti della figlia. Per le modalità dell’azione, sfociate in una grave minaccia, l’autore del fatto è stato arrestato per il reato di estorsione e condotto presso la Casa Circondariale di Pesaro.

Nella mattinata odierna il giudici del Tribunale di Pesaro hanno convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.



L’adescamento della vittima è avvenuto mediante una preventiva telefonata di un sedicente impiegato delle Poste Italiane ed anche da un ulteriore chiamata apparentemente proveniente da militari dell’Arma, secondo uno schema attualmente ricorrente. Il risultato operativo si inquadra in una più ampia attività finalizzata a contrastare i reati predatori di cui sono vittima gli anziani, rendendo altresì quanto mai necessaria un’opera di informazione e di dissuasione dal dare credito a certi contatti telefonici e ad accogliere in casa estranei, segnalando tempestivamente alle forze di polizia eventuali situazioni sospette.