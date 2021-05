PESARO – Ragazzina alza troppo il gomito, soccorsa nel tardo pomeriggio di sabato priva di sensi.

Il fatto è successo sul lungomare Nazario Sauro di Pesaro, a Levante, dove da un paio di stagioni a questa parte si concentrano le comitive dei ragazzini.

La minorenne era in compagnia di altre amiche e amici, si è sentita male e ha perso conoscenza. C’erano altri ragazzi in zona su di giri per il troppo alcol, ma lei è svenuta andando in coma etilico.

È stato dato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme a un’ambulanza e la ragazzina è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. A prestare aiuto anche uomini della vigilanza privata che sono in servizio negli stabilimenti.