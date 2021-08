MONDOLFO – Dopo un’estate da record per quello che concerne la siccità, questi ultimi giorni di agosto si stanno contraddistinguendo per le perturbazioni ed i fenomeni temporaleschi.



Nelle ultime 24 ore, oltre alle abbondanti piogge che si sono riversate nel nord delle Marche nella notte a cavallo tra il 28 e 29 agosto, la mattinata odierna ha “regalato” ai pochi coraggiosi che si sono diretti in spiaggia uno spettacolo insolito e sicuramente suggestivo: una tromba marina (a questo link il VIDEO) ha fatto infatti capolino sul mare nel tratto tra Mondolfo e Fano. Erano circa le 9 quando il fenomeno si è sviluppato: tante le persone che hanno immortalato e condiviso sui social quanto accaduto.

Una tromba marina o tromba d’acqua è un fenomeno atmosferico, assimilabile alla tromba d’aria, che si sviluppa o si muove su uno specchio d’acqua (un mare, una laguna o un lago). Il fenomeno si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali e presenta in genere una minore intensità rispetto a quello terrestre per la maggiore instabilità della base, dovuta alla presenza dell’acqua. Esso ha in genere termine all’esaurirsi della cella stessa o nel momento in cui la tromba incontra un fronte di pioggia.