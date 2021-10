Trimestrale Biesse, ordinativi al +74%. «Domanda oltre le aspettative e tensioni nella distribuzione»

PESARO – Trimestrale Biesse, ordinativi e utili in grande ripresa. L’entrata ordini di Gruppo progressiva nei 9 mesi mostra un incremento del 74% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre rispetto al 2019 il delta positivo è del 31,6%. Nel solo III° trimestre di quest’anno l’entrata ordini è stata di Euro 157,3 milioni (+35,4% rispetto allo stesso periodo 2020).

Quantomai positivo il portafoglio produttivo a fine Settembre (291 milioni di Euro) superiore del 6% rispetto al

valore di fine Giugno 2021. Rispetto a fine 2020 il portafoglio si è incrementato del 37,1%, mentre rispetto al Dicembre 2019 il portafoglio attuale è superiore del 48%.

Quanto ai ricavi si parla di 527 milioni rispetto ai 172,9 milioni di un anno fa, periodo segnato dal lockdown. Gli utili sono 35,4 milioni rispetto ai 7 del 2020.

«Seppure persistano a livello internazionale evidenti fattori di instabilità ed incertezza, – ha commentato il C.F.O.

di Gruppo, Pierre La Tour a margine del C.d.A. – quanto realizzato dal Gruppo in questi 9 mesi disegna scenari

senza dubbio positivi. Quella che stiamo attraversando, benchè rimanga sempre necessario un atteggiamento prudente e cauto, sembra essere una fase di ripresa generalizzata e consistente. Ciò premesso, questa ripresa della domanda oltre le aspettative sta generando tensioni sulla catena di distribuzione da cui il Gruppo Biesse non è esente.

In particolar modo, l’evoluzione delle dinamiche dei trasporti rimane sotto attento monitoraggio da parte nostra.

L’entrata ordini certifica una domanda che è rimasta sostenuta anche durante il terzo trimestre di quest’anno;

il portafoglio produttivo di Gruppo si è incrementato rispetto allo scorso Giugno confermandosi su livelli mai

raggiunti nella storia di Biesse. Nonostante questo livello record, permane una non elevata visibilità produttiva

media, derivata anche dalla nostra attenzione a non voler dilatare oltre misura i tempi di consegna.

Seguendo le direttive contenute nel Piano Industriale Triennale approvato lo scorso 30 Luglio, abbiamo definito

un’importante acquisizione, per noi strategica in ambito vetro, a completamento ed ampliamento della gamma

prodotto nella fascia alta di mercato. Per quanto riguarda gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, possiamo

confermare come questi rimarranno sempre al centro dei progetti del Gruppo e non saranno in alcun modo

ridimensionati; il caposaldo della nostra strategia è sviluppare al massimo il paradigma digitale e tutte le

innovazioni tecnologie che possano impattare i nostri settori di riferimento».