FANO – Un’esperienza da ricordare che li accompagnerà per gli anni a venire: stiamo parlando della collaborazione tra Giffoni Film Festival ed il comune di Fano da cui è scaturita una grande possibilità per alcuni giovani fanesi: trenta ragazzi hanno avuto infatti l’opportunità di far parte della giuria del Festival.



I giovani protagonisti hanno voluto raccontare la loro esperienza nella giornata del 31 agosto durante un incontro consuntivo nella sala della Concordia della residenza municipale, alla presenza del sindaco Massimo Seri, dell’assessore al Turismo Etienn Lucarelli e della operatrice del laboratorio Elisa Bilancioni.



Trattandosi di uno dei festival cinematrografici più importanti, l’opportunità è stata duplice: da una parte i trenta fortunati hanno vissuto un’esperienza memorabile, dall’altra il nome della città della Fortuna è stato portato in giro per il mondo.

Giuria Giffoni Film Festival

Gli studenti fanesi che hanno fatto parte della giuria del Festival erano suddivisi in 3 gruppi per età (da 13 a 16 anni; da 16 a 18 e da 18 in su). I giurati dal 18 al 29 agosto hanno avuto il compito di visionare 2 film al giorno per poi esprimere un voto che si è andato a sommare con i giudizi di altre 5000 città in tutto il mondo.

Pur trattandosi di un’esperienza virtuale a causa delle restrizioni della pandemia, i 30 fanesi hanno potuto confrontarsi anche con altri gruppi di giurati e soprattutto hanno potuto parlare con registi e attori dei film che sono stati chiamati a giudicare, tra cui mostri sacri del calibro di Sylvester Stallone e Richard Gere. Non è tutto, la carriera da giurati non terminerà qui: i trenta ragazzi sono stati infatti i riconfermati per la prossima edizione che, Covid permettendo, potranno vivere anche il prossimo anno l’esperienza in presenza a Giffoni.

Il Giffoni Film Festival nasce nel 1971 da un’idea dell’allora diciottenne Claudio Gubitosi, che ancora oggi ne è il direttore artistico. Si tratta di un festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, nel mese di luglio, per la durata di circa dieci giorni, nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

Protagonisti e giurati della manifestazione sono i bambini e i ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Il loro compito è vedere i film in concorso e discuterne con registi, autori e interpreti, per poi essere chiamati a sceglierne il vincitore. Ogni giorno, inoltre, i giurati incontrano vari ospiti appartenenti soprattutto al mondo cinematografico e televisivo, con i quali intraprendono un dibattito, ponendo loro delle domande.

Il Festival passa da una manifestazione poco più che regionale ad un evento di respiro internazionale, a cui oggi aderiscono personalità del mondo cinematografico, culturale e musicale. Uno degli ospiti è stato il regista François Truffaut, che nel 1982 in una lettera ha lasciato scritto: «Di tutti i festival del cinema, quello di Giffoni è il più necessario»