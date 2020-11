Pesaro, il trenino di Natale per il percorso dello shopping

PESARO – Il trenino di Natale non farà solo l’atmosfera, ma sarà anche un mezzo per portare pesaresi e turisti nelle vie dello shopping, anche in quelle secondarie.

Primo giro di “WePesaro express”, i trenino turistico che accompagnerà i pesaresi nel centro e nelle vie più caratteristiche di Pesaro durante il periodo natalizio. «Sarà un Natale particolare – ricorda il sindaco Matteo Ricci -. Un mese fa abbiamo deciso di annullare tutto ciò che poteva creare assembramento (mercatini, pista del ghiaccio, accensione e i tanti eventi organizzati nel periodo festivo), scegliendo “WePesaro express” e il presepe di ghiaccio».

Via San Francesco, viale Gramsci, viale XI Febbraio, via Curiel, viale del Risorgimento, viale della Liberazione, Porta Rimini, via Belvedere, via Passeri, piazzale Lazzarini, via Branca, via Almerici, piazza Olivieri, via Sabatini, via Zongo, via Barignani, corso XI Settembre, via A. di Ventura, via Sara Levi Nathan, via Bertozzini, via dei Partigiani, via Marsala, via Rossini, piazza del Popolo: questo il percorso del trenino, «che permetterà ai bambini e alle famiglie di girare la città in sicurezza – continua Ricci –. Dobbiamo essere molto prudenti, dalla prossima settimana speriamo di tornare in zona gialla, mantenendo comunque la guardia alta. Complessivamente il nostro Natale dovrà essere intelligente e responsabile, “stiamo sparsi” dovrà essere la parola d’ordine per tutte le feste». Infine i ringraziamenti, «a Stefano Burotti, che si occuperà di questa bella iniziativa».

Ad arricchire il percorso dello shopping e a garantire una fruizione regolamentata e divertente della città sarà “WePesaro express” il trenino turistico, composto da 4 carrozze e agghindato a festa, che accompagnerà i pesaresi nel centro e nelle vie più caratteristiche di Pesaro in un percorso della durata complessiva di 15 minuti.

La capienza del trenino sarà limitata. All’ingresso verrà misurata la temperatura a tutti i fruitori, che dovranno salire con la mascherina. Le carrozze sono divise da pannelli in plexiglass, i vagoni saranno arieggiati e igienizzati tra un turno e l’altro e verrà garantito il rispetto delle normative anti assembramento.

“WePesaro express” è un treno ecologico (metano), è attivo da sabato 28 novembre 2020 fino a mercoledì 6 gennaio 2021, dal lunedì a giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20. Il costo è di 3 euro.