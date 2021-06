Trecento eventi per l’estate pesarese: spettacoli e concerti dal centro al mare fino ai borghi

PESARO – Trecento eventi per l’estate pesarese. Il calendario eventi dell’estate 2021 – “Pesaro, verso l’estate e oltre…!” – conferma un programma ampio che conta oltre 300 appuntamenti sparsi per la città per rispondere all’esigenze di ogni tipo di turista e di tutti i pesaresi.

La presentazione a bordo del trenino #wepesaro Express, il trenino turistico che percorrerà la zona mare e centro tutte le sere fino al 5 settembre «completando la strategia integrata di mobilità sostenibile che abbiamo attività come Amministrazione e che supporta e collega le proposte delle attività economiche stagionali a quelle annuali» ha sottolineato Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza, riferendosi alle iniziative del centro storico, come ad esempio, il “Mercoledì di via Passeri” e del “San Pietrino Summer Street 4.0” e “Via Cavour in Festa”.

Novità 2021, il nuovo percorso del trenino, promosso in collaborazione con Apa Hotel, che toccherà Baia Flaminia passando per strada Tra i due porti «una tappa utile per offrire un’alternativa importante all’automobile e uno strumento di promozione rivolto a quei turisti che, per la distanza, spesso non raggiungono questa splendida area ricca di momenti educativi, formativi e di proposte sportive acquatiche» ha spiegato Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza.

Il calendario degli eventi sarà distribuito, nelle strutture e nei luoghi del turismo: «Chi arriva in città troverà il “Vademecum del turista”, una guida di tutte le iniziative che si svolgeranno giorno per giorno, non solo in centro e nella zona mare ma anche nelle colline di Pesaro con “Pesaro i tuoi spazi, tra borghi e quartieri” rassegna che rappresenta un plus di valore che siamo molto felici di raccontare». Il pieghevole è uno strumento utile per residenti e turisti «che potranno destreggiarsi tra i tanti eventi in programma, non solo quelli a loro dedicati. Per poter scegliere di trascorrere, se lo vorranno, la vera estate dei pesaresi, condividere i nostri impareggiabili spazi, emozioni e la nostra eccezionale qualità di vita».

Pesaro in estate

Per seguire gli appuntamenti di ogni giorno è possibile farlo a questi link:

http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/eventi/calendario-eventi/ e

Comprese nel calendario, le conferme delle grandi manifestazioni: Popsophia (dall’1 al 3 luglio), La 1/2 Notte Bianca dei Bambini (4 luglio), Rossini Opera Festival (dal 9 al 22 agosto), Candele sotto le Stelle: «Lo scorso anno l’ottima pianificazione degli organizzatori, dei bagnini e dei ristoratori, unita al senso di responsabilità dei cittadini, hanno fatto sì che questo evento fosse uno dei più sicuri d’Italia. A maggior ragione quest’anno abbiamo deciso di confermarlo, estendendolo a Gabicce e Gradara. In questo caso non risplenderanno sul mare, ma illumineranno il borgo dell’amore». La Notte delle Candele si svolgerà il 10 agosto, salvo imprevisti metereologici. «Sarà meno incentrata sugli spettacoli, ma sarà comunque ricca di animazione. Ci sarà un clima di festa, ma responsabile. Lo stesso che in questi anni ha fatto innamorare i turisti della nostra splendida città».

Tra le novità gli appuntamenti proposti dal progetto “Capoluogo della Cultura – Pesaro Quartiere di Zagor”, i 13 eventi formativi di “Rugbull” previsti nei Quartieri insieme ai grandi protagonisti dello sport e gli incontri di “A ragionar di Dante”.

#WEPESAROEXPRESS – TRENINO TURISTICO

Tutti i giorni fino al 5 settembre, dalle 17 alle 20 per gruppi su prenotazione, dalle 20:30 alla mezzanotte con partenze ogni 30 minuti da viale della Repubblica (costo 5 euro adulti; bambini 1-10 anni 3 euro). Percorso: viale della Repubblica, viale Trieste, Baia Flaminia, piazza del Popolo, Rocca Costanza, viale Trento.

Costo: 5 euro adulti; 3 euro bambini 1-10 anni.