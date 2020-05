Tragedia ad Urbino: 77enne si ribalta e muore schiacciato dal suo trattore

URBINO – La comunità di Urbino è ancora sotto shock per la tragedia consumatasi nella giornata del 22 maggio e costata la vita a Luciano Carboni, 77enne molto conosciuto e stimato da tutti nella città ducale.



Erano circa le 13 quando è successo l’incidente: l’uomo stava lavorando non distante da San Bernardino di Urbino, all’interno del Parco delle Cesane, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il suo trattore si è ribaltato mentre percorreva una curva di una strada sterrata accanto ad uno strapiombo: dalle prime sommarie ricostruzioni sembrerebbe che il veicolo abbia perso aderenza a sinistra fino a ribaltarsi.



Il 77enne è finito in una scarpata schiacciato dal suo stesso mezzo agricolo: un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari che, non vedendolo tornare, si sarebbero allarmati: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei soccorsi.



Oltre al personale sanitario di Urbino, è intervenuta anche la Polizia ed i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio di una autogru, hanno sollevato il pesante mezzo agricolo e permesso il recupero della salma. Il corpo del 77enne è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santa Maria Misericordia di Urbino a disposizione di un’eventuale ispezione cadaverica.