Tragedia a Sassocorvaro, muore 52enne mentre era al lavoro

SASSOCORVARO – Tragedia a Sassocorvaro dove un operaio ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro. È successo nella prima mattinata del 5 agosto a Caprazzino di Sassocorvaro nella sede della Montefeltro Foraggi.



La vittima, un 52enne, dalle indiscrezioni trapelate sarebbe stato travolto da una macchina operatrice condotta da un collega che stava spostando alcune delle balle di fieno. Da un prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che l’uomo alla guida del macchinario, al momento dell’impatto, avesse la visuale coperta e non si sia così accorto della concomitante presenza del 52enne.



L’impatto purtroppo non avrebbe lasciato scampo alla vittima che sarebbe perita sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri che hanno aperto un fascicolo sulla vicenda. Si tratta del secondo lutto (e del terzo incidente) che colpisce il piccolo comune del pesarese in pochi giorni che, anche se in circostanze diverse, ha dovuto piangere altro membro della comunità locale.