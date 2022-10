Tragedia in moto: perde la vita una mamma 51enne di Fermignano

FERMIGNANO – La comunità di Fermignano è attonita per la tragica morte di Sabina Bolognini, 51enne moglie e madre di due figli, che ha perso la vita sulla Metaurense tra le contrade di Ca’ Lagostina e San Silvestro.



Il dramma si è consumato nel pomeriggio del 6 ottobre: la donna, in sella alla sua Ktm 390 avrebbe urtato una Fiat Panda: l’impatto sarebbe stato violentissimo. La 51enne è stata sbalzata via riportando diversi traumi che non le hanno lasciato scampo.



Inutile la corsa del sanitari del 118 di Urbino: per Sabina, non c’era più nulla da fare. Ai soccorritori, che hanno tentato inutilmente a lungo di rianimarla, non è rimasto che dichiararne il decesso. Da chiarire l’esatta dinamica: sembrerebbe che la vettura stesse svoltando mentre la moto effettuava un sorpasso. L’esatto andamento dei fatti dovrà comunque essere chiarito dalla Polizia accorsa sul luogo.



Rimangono il lutto ed il cordoglio: la 51enne era conosciutissima grazie anche alla sua attività, era infatti la titolare del bar “Nerocaffè” al distributore del metano del paese. Appena la notizia si è diffusa in città, la comunità è piombata nello sconforto più nero. Ancora non è stata fissata la data del funerale: si attende il via libera dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’effettuazione di una ispezione cadaverica.