Tragedia in galleria, Ast Pesaro: «Addolorati». Paolini: «Sconvolti e increduli»

PESARO – Tragedia in galleria, il cordoglio dell’Ast Pesaro Urbino e del presidente della Provincia.

Sono quattro le persone che hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto un’ambulanza partita da Fossombrone e un pullman sul quale viaggiavano bambini e ragazzi in gita a Urbino. Il frontale è avvenuto nella galleria sulla Strada Statale 73 bis tra Urbino e Fermignano. Tre gli operatori sanitari (un medico, un’infermiera e l’autista) e un paziente deceduti e sette le persone rimaste ferite, 4 trasportate all’ospedale di Pesaro (due bambini e due accompagnatori), e tre all’ospedale di Urbino (2 ragazzi e un accompagnatore). Le ferite riportate sono lievi e per gli ospiti del pullman sono in corso le procedure di dimissione per il rientro a casa. Gli altri ragazzi che viaggiavano con il pullman saranno riportati a casa da un mezzo messo a disposizione dagli organizzatori della gita.

Hanno perso la vita gli operatori sanitari all’interno dell’ambulanza e il paziente che stavano trasportando all’ospedale di Urbino.

Il cordoglio della Direzione Generale dell’AST PU: «Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente. Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita».

«In questo momento di lutto – aggiunge l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – ci uniamo al dolore delle famiglie e a quello della comunità sanitaria offrendo sostegno e le nostre più sentite condoglianze».

«È una tragedia immane che addolora tutti profondamente. Siamo sconvolti e increduli». Lo dice il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini, dopo lo scontro tra il pullman di bambini in gita con la parrocchia proveniente da San Benedetto e un’ambulanza della Croce Rossa nella galleria Ca’ Gulino a Urbino, sulla SS 73bis, tra Urbino e Fermignano. Nell’urto il mezzo di soccorso si è incendiato. Il presidente si è tenuto in contatto con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e le squadre Anas sul posto. «Ora l’Anas sta procedendo con i controlli nella galleria che è stata chiusa – prosegue Paolini -. La Provincia ha offerto tutta la collaborazione possibile. Ai familiari delle vittime esprimiamo il nostro profondo cordoglio in questo enorme momento di dolore».