FANO – Tragedia nelle acque fanesi nella mattinata del 9 luglio dove, mentre facevano il bagno, ha perso la vita un uomo di 44 anni. Con lui c’erano anche i figli di 12 e 8 anni. Il primo, in gravissime condizioni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Il secondo risulta tutt’ora disperso.



Il dramma si è consumato intorno alle 8.30 quando l’uomo ha deciso di fare il bagno insieme ai figli e, ad un altro bambino. A dare l’allarme sarebbe stato proprio quest’ultimo che ha avvertito la madre. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: purtroppo il 44enne è stato ritrovato senza vita sugli scogli.



Sono attualmente incorso le ricerche del fratello più piccolo: gli uomini della Capitaneria di Porto, coadiuvati da i vigili dl fuoco, stanno battendo la costa ma le condizioni del mare rendono le ricerche difficilissime.