COLLI AL METAURO – Dramma a Colli al Metauro dove un bimbo di appena sei mesi è stato trovato senza vita nella sua culla. A fare la tragica scoperta uno dei genitori che purtroppo si è accorto che il neonato non respirava più. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono giunti gli uomini del 118 che hanno fatto tutto quanto era loro possibile per rianimarlo.



Purtroppo però le manovre non hanno sortito gli effetti sperati: per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Il magistrato ha disposto l’autopsia, prevista per giovedì 3 giugno all’Ospedale Santa Croce di Fano: solo questi accertamenti potranno far luce sulla tragedia che ha colpito la giovane coppia residente nella frazione di Villanova.