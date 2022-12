Tragedia a Fano: 16enne trovato senza vita nella sua camera

FANO – Dramma a Fano dove un 16enne è stato trovato senza vita nella sua camera. È successo nel tardo pomeriggio dell’11 dicembre in un’abitazione sita nel centro della città. A fare la tragica scoperta intorno alle 19 sarebbero stati i familiari.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e della polizia ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Sulla vicenda, su cui indagano le autorità, al momento vige il massimo riserbo. Non si esclude nessuna ipotesi.



Sulla salma sarebbe stata disposta una prima ispezione cadaverica: sarà il magistrato a decidere se effettuare anche l’autopsia. La notizia della tragedia si è velocemente diffusa per la città gettando nello sgomento amici e parenti del giovane.