Touring Club Italiano, Gradara riceve la Bandiera Arancione 2023

Il vessillo è un marchio di qualità per il settore del turismo e dell'ambiente assegnato dal Touring Club italiano. Viene conferito alle piccole città dell'entroterra che si distinguono per servizi eccellenti e ospitalità di alta qualità

GRADARA – Si è svolta domenica 2 luglio 2023, nella rinascimentale cornice del borgo di Mondavio nella Provincia di Pesaro Urbino, la cerimonia della consegna della Bandiera Arancione 2023 ai 27 comuni certificati delle Marche dal Touring Club Italiano, tra cui non poteva certamente mancare Gradara!

La “bandiera arancione“ è un marchio di qualità per il settore del turismo e dell’ambiente assegnato dal Touring Club italiano. Viene conferito alle piccole città dell’entroterra che si distinguono per servizi eccellenti e ospitalità di alta qualità. Per ricevere questo premio, le città devono soddisfare determinati requisiti: protezione del patrimonio culturale e ambientale, cultura dell’ospitalità, qualità delle sistemazioni e della ristorazione, nonché disponibilità di informazioni per i visitatori.

Grazie all’ospitalità del Sindaco di Mondavio Mirco Zenobi e dell’Assessora al Turismo Alice Bonifazi, la consegna si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e della Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del TCI Isabella Andrighetti. Presenti anche Concetta Mangiafico Referente Bandiera Arancione TCI, il Vicepresidente Nazionale Associazione Paesi Bandiera Arancione Giuliano Ciabocco e il Referente Regionale Luca Bernardini che hanno sottolineato lo straordinario impegno dei comuni per la valorizzazione delle bellezze e dei prodotti tipici del territorio. Ospite all’iniziativa il Presidente Regionale dei Borghi più Belli d’Italia nelle Marche Amato Mercuri con il quale sono in atto diverse progettazioni condivise.

A rappresentare Gradara la Delegata alle Certificazioni turistiche Mariangela Albertini, che ha ricordato l’importante calendario di manifestazioni che la cittadina medievale ha preparato per questa l’estate 2023, tra cui la X edizione di Assedio al Castello in programma il 22/23 luglio con l’atteso spettacolo piromusicale e le imperdibili giornate dedicate a The Magic Castle Gradara dal 6 al 9 agosto.

«Siamo ogni anno orgogliosi di ricevere questo importante vessillo che certifica la qualità del nostro borgo e che ci permette di lavorare attraverso una rete efficace di comuni virtuosi. -dichiara il Sindaco di Gradara Filippo Gasperi- Anche la Regione Marche ha premiato il nostro lavoro accogliendo con successo i nostri bandi per promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio».

Le 279 località certificate rappresentano l’8% delle oltre 3.300 candidature analizzate. Le Bandiere Arancioni sono luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni.