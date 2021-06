FANO – Anche a Torrette di Fano si accende l’estate con un nuovo e suggestivo impianto di illuminazione sulla terrazza, uno dei luoghi che da anni accoglie i numerosi turisti e rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per l’immagine turistica di questa zona e della città.



La realizzazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, Proloco di Fano e le associazioni dello località balneare di Fano Sud, come Torrette Promotion.



«L’allestimento – spiega l’assessore al Turismo Lucarelli – verrà realizzato grazie ad un finanziamento stanziato dall’amministrazione comunale di Fano previsto per tutti il litorale della nostra città, ma soprattutto grazie ad un continuo e attivo confronto con gli operatori e le associazioni. A rendere possibile queste attività è stata la Pro Loco di Fano, l’Associazione degli Operatori Torrette Promotion ed altre associazioni, che oltre all’illuminazione, provvederanno a realizzare tante altre attività volte a rendere ancora più piacevole la permanenza di grandi e piccini’. Per i più piccoli infatti sono state studiate attività specifiche per permettere loro di divertirsi in tutta sicurezza grazie anche alla collaborazione con Il Paese dei Balocchi. Tutti i sabati – continua l’assessore – verranno allestiti i mercatini degli hobbisti, allestimenti e grandi eventi come Fano Jazz, il Carnevale Estivo, la Festa della Musica che sono quanto l’amministrazione prevede e sta realizzando».

«Come sempre,- afferma Massimo Macor presidente della Pro Loco Fano – la Pro Loco è lieta di contribuire insieme alle associazioni, a rendere più bella la nostra città. Ben vengano queste sinergie che non fanno altro che ribadire la predisposizione verso il turismo».

«Il nostro gruppo di operatori sta cercando di migliorare la vivibilità di Torrette. Un modo – spiega il presidente di Torrette Promotion Marco Battistelli – per rendere più accattivante e suggestiva questa località che a ospita tantissimi turisti ogni stagione estiva. Un lavoro coordinato e frutto di una collaborazione radicata sul territorio».