Torna la World Cup di ginnastica ritmica, a Pesaro 180 atlete di 38 nazioni

La Vitrifrigo Arena ospiterà la manifestazione dal 28 al 30 maggio, senza pubblico ma in diretta nazionale per le finali. Ricci: «Siamo orgogliosi di ospitare per l’ennesima volta una tappa di World Cup di ritmica»

PESARO – Torna la World Cup di Ginnastica Ritmica a Pesaro e riparte con un palcoscenico mondiale l’attività della Vitrifrigo Arena. Dopo lo stop del 2020, dovuto all’emergenza sanitaria, dal 28 al 30 maggio le migliori ginnaste del mondo saliranno in pedana per la dodicesima edizione di una manifestazione che è diventata uno degli appuntamenti più importanti del circuito internazionale della ginnastica ritmica e che quest’anno, oltre a coincidere con la finale di tutte le tappe di Coppa del Mondo, è qualificante per le prossime Olimpiadi di Tokyo.

World Cup di ginnastica ritmica: i numeri

A causa delle incertezze legate a un quadro sanitario in continuo mutamento e in considerazione delle ultime novità normative introdotte, la World Cup di ginnastica ritmica si terrà senza la presenza del pubblico ma nella “bolla” dell’impianto pesarese lo spettacolo non mancherà.

I numeri della manifestazione sono quelli dei grandi eventi: 38 nazioni partecipanti per 180 ginnaste e 350 componenti delle delegazioni. Ci saranno le squadre più forti: dalla Bielorussia alla Bulgaria, da Israele alla Russia, fino alla Spagna, l’Ucraina, il Giappone e gli Stati Uniti. A rappresentare l’Italia ci saranno le fortissime farfalle azzurre: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Laura Paris e Daniela Mogurean. Per le individualiste invece saliranno in pedana Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Raffaeli.

World Cup di ginnastica ritmica, la diretta tv

Un grande spettacolo dall’alta valenza sportiva tanto che le telecamere di La7 seguiranno le finali della World Cup di ginnastica ritmica domenica 30 maggio dalle 14.10, mentre gli altri giorni sarà possibile seguire gli esercizi delle ginnaste sul canale YouTube della Federazione Ginnastica d’Italia.

«Siamo orgogliosi di ospitare per l’ennesima volta una tappa di World Cup di ritmica, una tra le manifestazioni più prestigiose legate al mondo della ginnastica – spiega il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -. Pesaro sta ripartendo anche grazie allo sport che ci auguriamo possa essere motore turistico e non solo per la nostra città. In questi anni l’amministrazione ha fatto tanto per attrarre grandi eventi sportivi, sono stati fatti tanti investimenti su questo settore e continueremo a farlo per confermarci sempre più Città dello Sport. La Vitrifrigo Arena si conferma la casa della ginnastica».

Per l’assessore regionale allo Sport Giorgia Latini «l’unica tappa italiana per uno dei più importanti appuntamenti del calendario sportivo nazionale e internazionale qualificante per i Giochi Olimpici di Tokyo. Un fine settimana di inizio estate davvero eccezionale e benaugurante per la ripartenza della nostra regione che si dimostra sempre più attraente per ogni tipo di turismo, come quello sportivo».

La presentazione della World Cup

«La World Cup riparte, l’Arena riparte e, speriamo, che questo evento segni anche la ripartenza del nostro territorio – spiega il presidente di Aspes spa Luca Pieri –. Adeguare la Vitrifrigo Arena alle nuove disposizioni anti-Covid e realizzare una bolla all’interno del nostro impianto ha ovviamente moltiplicato le difficoltà organizzative che abbiamo superato grazie alla professionalità dello staff dell’Arena. Un contenitore polifunzionale di eventi eccezionale, capace di generare un notevole indotto economico a favore degli operatori del territorio e di promuovere il nome di Pesaro e le Marche in tutto il mondo».

«Ci saranno le nazioni e le ginnaste più forti al mondo con numeri che ci riportano alle edizioni pre pandemia per un appuntamento che, è bene ricordarlo, è qualificante per le prossime Olimpiadi – spiega la presidente del C.O.L. “Turismo&Sport” Paola Porfiri –. Siamo rammaricati del fatto che l’evento debba tenersi senza pubblico ma invitiamo tutti gli appassionati a seguire la World Cup in tv, su La7 e sul canale YouTube della FGI. Sarà un grande spettacolo che speriamo possa restituire un po’ di fiducia, speranza e normalità al nostro territorio e a tutto il paese fortemente provato dall’emergenza sanitaria».