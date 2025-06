Pesaro: torna lo shopping serale del giovedì con musica, street food, antiquariato e Rossini

PESARO – Torna lo shopping serale estivo.

Dal 12 giugno, tutti i giovedì sera, in centro storico a Pesaro c’è “Shopping sotto le stelle”. Negozi, musei aperti, mercatino dell’antiquariato, musica itinerante, street food, arte, iniziative per grandi e piccoli: una ricca e vivace proposta che unisce commercio, cultura, arte, enogastronomia e intrattenimento, sotto il cielo dell’estate.



«Siamo molto contenti di essere riusciti a rimettere in moto un’iniziativa così bella e partecipata come quella delle aperture dei negozi il giovedì sera in centro storico, che si arricchisce di tante iniziative ideate grazie al lavoro di squadra e alla collaborazione sempre più solida tra Comune di Pesaro, le realtà del territorio, le attività commerciali e le associazioni di categoria. – ha detto il sindaco Andrea Biancani -. Siamo una delle poche città ad avere il centro storico così vicino al mare, un collegamento prezioso e una potenzialità che vogliamo valorizzare anche grazie a “Shopping sotto le stelle”». Un’iniziativa pensata «in primis per i commercianti, per sostenerli e per sensibilizzare i cittadini verso una spesa “reale”, consapevole e meno virtuale. Lo facciamo non solo con le aperture serali del giovedì sera, ma costruendo, attorno a questo momento, anche una serie di attività che rendono il centro più vivo e attrattivo».



Una novità del giovedì sera sarà il mercatino dell’antiquariato, «in piazzale Collenuccio, un salottino della qualità, che allunga la passeggiata dello shopping». Ancora: «i musei aperti con serate dedicate e tour guidati, la musica itinerante in bicicletta che toccherà le vie del centro storico. Insomma, tantissime iniziative che pensate per incentivare la partecipazione di cittadini e turisti, sostenere il commercio e far vivere il centro storico anche d’estate. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di mettere in rete la loro professionalità, creatività, disponibilità e competenza».

“Shopping sotto le stelle” è un’occasione per vivere il centro storico d’estate, che si accenderà di luci, suoni, colori e sapori. Perché, come ha spiegato l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, «questa manifestazione non riguarda solo negozi e musei aperti, ma veri e propri eventi organizzati dalle attività che hanno deciso di fare rete e mettersi in gioco. Ad esempio via Tebaldi sarà la via dell’arte, via Cavour sarà la via dello street food e della musica dal vivo, in via Passeri giochi di strada e tipicità, via Almerici propone il “festival via di fuga” con iniziative per adulti e bambini, menù dedicati e la partecipazione dei musicisti del Conservatorio Rossini, piazza Mosca si animerà con le serate a tema della Casetta Vaccai».

Tante iniziative, che «i cittadini e i turisti potranno raggiungere “seguendo la stella”. Davanti ad ogni attività verrà applicato un adesivo a forma di stella, simbolo della manifestazione, che andrà a comporre un itinerario da seguire».



Così la presidente della Commissione Attività Economiche Evelina Anniballi: «La partecipazione dei commercianti a questa iniziativa è molto importante e sentita. Segno che c’è interesse e voglia da parte di tutti nel portare avanti questo bel progetto. Portiamo più gente possibile, spargiamo la voce, continuiamo a lavorare insieme per far vivere tutte le vie del centro storico».

Shopping sotto le stelle, le iniziative

Ecco le iniziative nel dettaglio.

Mercatino dell’Antiquariato Ogni giovedì sera d’estate, fino alle 23, piazzale Collenuccio. Il mercatino si alternerà alle serate del BOF.



Musica itinerante: “Ipse Dixie Marching Band” organizzato con la collaborazione di Renzo Guerra. La band è formata da musicisti professionisti con esperienze e collaborazioni di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e internazionale che vanno da Jovanotti a Raphael Gualazzi, a Selma Hernandes, Laj Big Band, Coulors Jazz Orchestra, Mortimer Mc Grave, Machine Head Quintet.



Musei e luoghi della cultura

Casa Rossini: (dalle 21 alle 23) Info: https://pesaromusei.it/casa-rossini.

Museo Diocesano:(dalle 16.30 alle 22.30) Info: https://www.arcidiocesipesaro.it/museo-diocesano-arcidiocesi-di-pesaro/.

Sinagoga: (dalle 17 alle 20) Info: https://pesaromusei.it/sinagoga/.

Museo Nazionale Rossini: (dalle 20.30 alle 23.30) Ogni giovedì il museo si potrà visitare anche in orario straordinario serale e una volta al mese si attiverà una speciale visita guidata per il ciclo “Ah, che bel vivere”: storie e volti attorno al maestro Rossini. Una serie di interessanti approfondimenti dedicati a figure storiche che hanno intrecciato i loro destini con quello di Gioachino.

26 giugno h 21 – Gaetano Donizetti: approfondimento sul rapporto di amicizia tra Rossini e Donizetti, iniziato a Bologna durante gli anni in cui entrambi studiavano al Liceo Musicale e consolidatosi nel tempo. Un legame profondo che si tradusse in occasioni di collaborazione, stima e sostegno reciproco, culminando con la direzione dello Stabat Mater rossiniano da parte del maestro lombardo e l’inserimento di quest’ultimo nella scena musicale parigina grazie all’amico pesarese.

17 luglio h 21- Carolina di Brunswick: si ripercorrono le vicende della figura storica di Carolina, regina consorte del Regno Unito e donna dallo spirito indipendente, che giunse a Pesaro e fu appassionata di musica e ammiratrice di Rossini, con cui ebbe pero un rapporto complesso. Un episodio in particolare segno la relazione della principessa con il compositore e divenne emblematico.

31 luglio h 21 – Niccolò Paganini: il racconto della sincera amicizia tra il leggendario violinista genovese e Rossini, legati da una profonda ammirazione reciproca. Si parlerà dei loro incontri, delle collaborazioni artistiche e delle affinità che univano due delle personalità più geniali del panorama musicale dell’Ottocento.

28 agosto h 21 – Olympe Pélissier: si va alla scoperta del ruolo cruciale della bella Olympe, seconda moglie di Rossini, nell’ultima stagione della vita del compositore. Modella e donna colta, fu una figura centrale nei suoi ultimi anni, lo accompagnò con discrezione dopo il ritiro dalla scena operistica, sostenendolo nella vita privata, affettiva e quotidiana, e nella gestione della sua eredità.

Visita guidata 26 giugno, 17 luglio, 31 luglio, 28 agosto 2025 h 21

Compresa nel biglietto di ingresso (prenotazione consigliata)

Info e biglietti: https://museonazionalerossini.it/.