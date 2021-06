Torna la 1/2 Notte bianca dei bambini a Pesaro: divertimento per tutti

Una sola serata, il 4 luglio per ballare, cantare e emozionarsi in piazza del Popolo. Special Edition con gli spettacoli di Rainbow e Coccole Sonore per famiglie e piccini

PESARO – Una sola serata, il 4 luglio, per ballare, cantare e emozionarsi in Piazza del Popolo insieme ai personaggi più amati della tv e al mitico Sparvy, la mascotte dispettosa e magica de La 1/2 Notte Bianca dei Bambini, il grande evento estivo dedicato a bambini e famiglie.

Un tuffo nel divertimento, dalle 19 alla mezzanotte (ingresso gratuito), per bambini e ragazzi, che possono festeggiare all’aria aperta con i loro amici dei cartoni animati più apprezzati.

La manifestazione, promossa dal Comune di Pesaro, che per 10 anni ha scatenato la fantasia di migliaia di visitatori, torna a fare esplodere l’allegria e per questa Special Edition mira a celebrare la vita e la creatività con gli spettacoli di Coccole Sonore e Rainbow.

«Sarà la versione “festival in piazza” – precisa Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza – di uno degli eventi “storici” della città, tra i più apprezzati e conosciuti a livello nazionale. La 1/2 Notte Bianca dei Bambini è stata, lo scorso anno, tra le prime manifestazioni a cui abbiamo dovuto rinunciare a causa della pandemia, proprio per la sua identità “sociale” e “aggregativa”. Torniamo oggi a riproporla, con un format diverso e con un programma di alto livello durante il quale il piccolo pubblico parteciperà agli spettacoli, dalla platea di piazza del Popolo, dalle 19 fino a pochi minuti alla mezzanotte. L’evento – un concentrato di quello che torneremo a fare dal 2022 – sarà trasmesso in streaming: modalità che consentirà sia di rimanere in contatto con tutto il pubblico che da sempre segue l’evento, sia di farsi conoscere dal nuovo».

Ore 19, Coccole sonore live

Tra i grandi personaggi da non perdere ci sono Greta e Whiskey il Ragnetto che dalle 19 balleranno e canteranno sulle note delle canzoncine di “Whiskey e i suoi Amici”, la serie Tv andata in onda su Cartoonito che racconta le avventure di un gruppo di baby animaletti che scoprono ogni giorno il mondo che li circonda grazie al contatto con la natura!

Il divertimento continua con lo show musicale tutto dedicato alle canzoncine del canale YouTube Coccole Sonore! Greta e Whiskey il Ragnetto interpreteranno i brani per l’infanzia, tra cui “Un elefante si Dondolava”, “La Danza delle Streghe”, “Se sei felice”, con le famose “mosse”, tanto amate dai bambini (e genitori!).

“Coccole Sonore” e “Whiskey e i suoi amici” sono entrambi prodotti di DNA srl, società di produzione nata a Pesaro che da oltre 25 anni realizza musiche, cartoni animati, Serie TV e contenuti digitali per bambini e famiglie.

Ore 21.30, Magic night

A La 1/2 Notte Bianca dei Bambini, dalle 21.30 saranno presenti anche le fate divenute star mondiali della tv grazie a Rainbow, la global content company fondata da Iginio Straffi, il papà delle Winx alla guida di uno fra i principali studi di animazione europei.

La seconda parte della serata sarà aperta proprio dallo spettacolo Live Glitter con le protagoniste di Winx Club in carne ed ossa, fate beniamine di una generazione di bambini volate in 150 paesi al mondo. La saga animata fra le più amate racconta le avventure di Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, sei giovani fate che vivono nel mondo di Magix fra lezioni, avventure e amicizia, sempre pronte a sconfiggere il male e a salvare chiunque sia in pericolo.

A seguire 44 Gatti, la più recente produzione Rainbow, con il Miao Dance Show.

In anteprima a Pesaro andrà poi in scena un episodio di Summer&Todd l’allegra fattoria. La nuova e coloratissima serie animata firmata da Rainbow mira ad avvicinare i più piccoli alla natura e al tema della sostenibilità ambientale con storie spensierate e divertenti. La fattoria degli animali è sempre stata un tema intramontabile, ed ancora oggi è un soggetto stimolante e sicuro nella vita dei bambini in età prescolare. La fattoria è un luogo felice tutto da scoprire, che unisce sia gli aspetti di intrattenimento che quelli educativi dello sviluppo di ogni bambino.

La 1/2 Notte Bianca dei Bambini si chiuderà in bellezza con un’attesissima Special Guest. I bambini potranno schiarirsi la voce cantando con Anita Bartolomei, la bravissima interprete della canzone vincitrice della 63esima edizione dello Zecchino d’Oro. Anita farà cantare tutta Piazza del Popolo sulle note di “Custodi del mondo”, canzone che ha conquistato il podio del Festival Internazionale della Canzone del Bambino, scritta dal cantautore Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi.

L’evento può realizzarsi grazie al sostegno della Banca di Pesaro, partner storico della manifestazione. Media partner è Radio Subasio, network nazionale di musica e intrattenimento.