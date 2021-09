Colori e piante in piazza del Popolo L'assessore Frenquellucci: «Una 67esima edizione in sicurezza con controlli a campione»

PESARO – La piazza del Popolo di Pesaro si colora con i fiori, le piante e le opere uniche degli artigiani per la “Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali” in programma dalle ore 10 alle ore 22 di sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Obbligatorio il green pass.

«Sarà una 67^ edizione da vivere in sicurezza e utile a supportare il settore florovivaistico della città con cui siamo al lavoro, da tempo, per organizzare al meglio la manifestazione» sottolinea Francesca Frenquellucci, assessora con delega alle Attività economiche.

Sono 23 gli espositori che, da sabato, accoglieranno i visitatori negli spazi circoscritti all’interno di piazza del Popolo. Previsto un ingresso per il pubblico davanti al municipio e tre uscite nei tre lati della piazza. «L’accesso sarà consentito solo con il Green pass che sarà verificato con controlli a campione: ai varchi d’accesso e all’interno della mostra». Oltre all’obbligo del Green pass i visitatori della Mostra sono invitati ad indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, igienizzarsi con frequenza le mani.

Novità 2021, il mercato degli hobbisti e delle opere di artigianato che si svolgerà, con stesse date e orari, in piazzale Collenuccio. «Iniziativa pensata per dare una risposta a coloro che non sono riusciti a partecipare alla Fiera di San Nicola» precisa l’assessora. Gli stand saranno collocati al centro della piazza, agevolando la passeggiata limitrofa alle attività commerciali.

Presente alla “Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali” anche l’attesa esposizione di bonsai, a cura di “Bonsai Pesaro 88”, dell’omonimo vivaio che sarà collocata in piazza del Popolo, nell’angolo tra il palazzo delle Poste e il Caffè Ducale a pochi metri dalle terrecotte e maioliche Deruta di Germano Bettini.

I portici di palazzo Ducale accoglieranno inoltre gli apicoltori da un lato, dall’altro le opere del pittore e ceramista Tiziano Donzelli.