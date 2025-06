Torna la 1/2 notte bianca dei bambini. A Pesaro una tre giorni di eventi dedicati alle famiglie

PESARO – È la notte più attesa dai bambini. Torna con la 15^ edizione, l’evento più amato dalle famiglie, “La 1/2 notte bianca dei Bambini”, pronta a trasformare, da venerdì 27 a domenica 29 giugno, il centro storico e le vie limitrofe, in un grande palcoscenico a cielo aperto con tanti laboratori, attività, cultura, giochi e spettacoli a ingresso libero e gratuito con due grandi novità: il ritorno alle 3 “mezze” notti e l’anticipo all’ultimo weekend di giugno.

Andrea Biancani, sindaco di Pesaro lancia l’evento: «Vogliamo che “La 1/2 notte bianca dei Bambini” diventi un’attrazione identitaria della nostra città e di richiamo nazionale Ad oggi è già tra gli appuntamenti più amati dalle famiglie della città e da quelle che ci raggiungono, a cui Pesaro offre anche gli appuntamenti “continuativi” del mercoledì e del venerdì d’estate in piazzale D’Annunzio, sempre per i bambini e sempre in collaborazione con APAhotels».

«La 15^ edizione – dice Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Cultura e Turismo – segna un traguardo importante che abbiamo deciso di festeggiare con una nuova collocazione dell’evento, studiata in collaborazione con APAhotels e Pesaro Village. Insieme abbiamo deciso di riportare la manifestazione ai tre-giorni di “mezze” serate e di posizionarle nell’ultimo weekend di giugno. Un momento ottimale per puntare a un pubblico che, conoscendo Pesaro come località di mare o dopo averla scoperta nell’anno della Capitale, vuole arrivare qui per vivere un weekend di vacanza con la famiglia, che è un target che puntiamo di intercettare anche con un evento proprio “su misura” come “La 1/2 notte bianca dei Bambini”».

Marco Filippetti, presidente APAhotels: «Abbiamo deciso di riportare “La 1/2 notte bianca dei Bambini” a giugno perché pensiamo sarà interessante per Pesaro dare inizio alla stagione con una tre-giorni delle famiglie che, nel tempo, vorremmo allungare a una intera settimana. È un’idea interessante su cui lavoreremo per i prossimi». All’evento, «rivolto ai pesaresi ma soprattutto alle famiglie di turisti che qui soggiornano» APAhotels «ha dedicato una campagna social e di comunicazione nazionale e internazionale, sono infatti diversi i visitatori tedeschi tornati sulle nostre coste.



«Pesaro è una chicca con un appeal potenzialmente internazionale – aggiunge Vanessa Gasparini, consigliera e coordinatrice gruppo Eventi APAhotels -; deve sicuramente differenziare il suo turismo da quello romagnolo che è più “di massa”. Ne abbiamo le possibilità e anche grazie a eventi come “La 1/2 notte bianca dei Bambini” possiamo lavorare, insieme, per raggiungere quest’obiettivo».

Tra le altre novità dell’edizione 2025 de “La 1/2 notte bianca dei Bambini”, la partecipazione di Simone Grande, 13enne, vincitore della seconda edizione di The Voice Kids direttamente dal talent show di RAI1. Grande ha rappresentato l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2024 con la canzone “Pigiama Party e sarà sabato 28 giugno, alle ore 21, sul palco della Biosfera in piazza del Popolo. Il venerdì, alle ore 21, sarà anticipato da Mia Arnone, 9 anni, finalista di The Voice kids 2022 e da Francesca Pagnini, 11 anni, nuova promessa canora del panorama pesarese, finalista delle selezioni de Lo Zecchino d’Oro, sul palco per una imperdibile performance musicale. Il palco di piazza del Popolo accoglierà musica e spettacolo anche domenica 29: prima, alle 19, con i “NAMELESS 71 Boy Band”, per un concerto e per la presentazione del nuovo singolo del gruppo pesarese prodotto da Claudio Cecchetto e Davide Di Gregori; poi, alle 21.30, con “Magic Mixer Show” guidato dal Mago Andrew pronto a stupire grandi e piccoli con il suo spettacolo di magia.

L’altra novità de “La 1/2 notte bianca dei Bambini” è prevista sempre nella piazza principale di Pesaro, sempre il sabato ma alle ore 19, e farà stare i più piccoli (ma anche i grandi) con il naso all’insù: a “La 1/2 notte bianca dei Bambini” arriveranno i falconieri, presenti per fare ammaliare tutti con le evoluzioni dei loro spettacolari esemplari di rapaci, che richiameranno la piazza a un suggestivo silenzio per sostenere il loro “volteggio”, a cura di Swarovski Optik.

Ci sarà poi una felice sorpresa, il ritorno dell’area sport che, durante le 3 “mezze” notti (dalle 18 alle 23) farà giocare, divertire e avvicinare a decine di discipline i piccoli e le piccole che si presenteranno in viale Don Minzoni insieme alle realtà del territorio: Gimnall Ginnastica Ritmica, Ducato Nuoto Triathlon, Escudo Volley, Taekwondo Pesaro, Maneggio Jillaroo San Bartolo, Fattoria didattica “Linfa”, Cem Pattinaggio, Scherma Pesaro Ledimar, Società Canottieri Pesaro, Lega Navale Pesaro, Arzilla Calcio, Futura Pentathlon, Pisaurum Young Riders, Roller Montechiaro Pattinaggio. Nei giardini di piazzale Matteotti ci sarà la possibilità di fare attività con i pony insieme al Centro ippico Val dell’Isauro e a Forlani Performance Horses.

Di certo sarà invece una rassicurante quanto amatissima conferma, la presenza di Sparvy, la mascotte dell’evento che ha, tra i suoi avi, lo “sparvengolo”, l’esserino goffo e un po’ fastidioso narrato dalla tradizione popolare marchigiana. Sarà qua e là per le viuzze del centro per infastidire e divertire le famiglie, insieme a un immancabile amico della festa, Whiskey il Ragnetto, direttamente dal canale “Coccole Sonore”. Il suo “volto” sarà anche sugli zainetti ufficiali de “La 1/2 notte bianca dei Bambini” con tante sorprese per bambine e bambini, selezionate da Lisciani Giochi e Green Life, che è possibile prenotare compilando il form a questo link: https://tinyurl.com/ZainettoMezzaNotte2025.

Ricchissimo il programma della tre-giorni che Paolo Pagnini, di Pesaro Village, invita «a tenere come bussola ma senza troppa rigidità: abbiamo pensato a un palinsesto che avesse sia degli appuntamenti “ricorrenti” per soddisfare chi verrà solo in una giornata, ed altri “ad hoc” per chi ci raggiungerà solo una “mezza” sera».

Diverse le proposte per una cultura “su misura” delle famiglie che potranno visitare i luoghi più belli del centro storico per viverli in modo inedito e autentico durante le aperture straordinarie previste da “La 1/2 notte bianca dei Bambini”. Venerdì dalle ore 18 alle 19, la corte di palazzo Gradari (via Rossini) accoglierà “La notte è piccola per noi!” letture ad alta voce per genitori e bambini tra i 4 e i 7 anni a cura di Biblioteca San Giovanni e Lettrici Volontarie di Pesaro Biblioteche. I Musei Civici di Pesaro proporranno due laboratori, sabato 28 giugno. Il primo, “Io sono così -Il grande albero melo-racconti”, sarà alle ore 17.30 e alle 21.30 e proporrà un’installazione di riuso artistico con letture delle nostre nature. Adatta a bambini di tutte le età è un’attività parte del progetto Muse – Summer MUSEum. Dalle ore 21.30 alle 23:00 ci sarà poi “La grande caccia” con un’esplorazione e caccia alla traccia in centro città per bambini di tutte le età, accompagnati dai genitori. Domenica 29 giugno, dalle ore 10:30-12:30 “I custodi dei sensi smarriti” faranno vivere un’esperienza con laboratorio in un museo ecologico in cui i bambini realizzeranno grandi mappe con i sentimenti ritrovati in cui si attaccano, incastrano, scrivono, scarabocchiano e piantano i ricordi appena vissuti.

Per accogliere al meglio le famiglie saranno aperte, in orario “straordinario”, sabato dalle ore 21 alle 23, Casa Rossini e i Musei Civici che avranno ingresso ridotto a 4€. Il teatro di Pesaro ideato per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica, la Sonosfera® (Musei Civici, piazzetta Mosca 29), sempre sabato 28, proporrà il programma “Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico” alle ore 21 e “Raffaello in Sonosfera®” alle ore 22.

Il Museo Nazionale Rossini (info e prenotazioni: info@museonazionalerossini.it T 0721 1922156) sarà protagonista de La 1/2 notte bianca dei Bambini con due imperdibili appuntamenti dedicati ai più piccoli, e alle loro famiglie, per conoscere la musica, la vita e le opere di Rossini in modo divertente e giocoso: “Rossini, che musica! Vietata ai maggiori di 10 anni!”, una visita guidata didattica interattiva e multimediale, che si terrà venerdì 27 giugno, ore 16 (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria, biglietto ridotto per genitore o accompagnatore € 6; durata circa 1 ora); “Fiabe in Musica: La Mezzanotte di Cenerentola”, sabato alle ore 21, un percorso immersivo in chiave favolistica, per i bambini dai 3 ai 10 anni, con laboratorio finale (costo € 5 a bambino, prenotazione obbligatoria, biglietto ridotto per genitore o accompagnatore € 6,durata circa 1 ora e 15 minuti).

Cultura, a “La 1/2 notte bianca dei Bambini”, è anche arte e creatività con il “Fashion Attack”, piccolo laboratorio di sartoria e stile, che si terrà sabato alle 19 e alle 21 (gratuito, posti limitati) nella corte di Palazzo Ratti (via Rossini 67).

I Musei e Biblioteca Oliveriani, nella nuova sede in largo Mamiani 2/4 (ingresso via San Francesco 9), proporranno venerdì alle ore 18.30, 20.00, 20.30, 22.00 e sabato alle ore 18.30 e 20 “Origami: l’incanto delle pieghe“, un laboratorio di origami per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni (gratuito; max 15 partecipanti; prenotazione consigliata Wapp 334 4324889). L’Ente Olivieri invita poi al laboratorio di scrittura antica “Scrivi una lettera antica con Annibale degli Abbati Olivieri“, per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni; si terrà il sabato alle 20.30, 22.00 e la domenica alle 18.30 e 20 (gratuito, max 15 partecipanti; prenotazione consigliata Wapp 334 4324889). Il Museo Officine Benelli sarà aperto domenica eccezionalmente dalle 18 alle 21 con ingresso gratuito per bambini e famiglie e visite guidate dedicate ai più piccoli. Venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. Info: 072131508 – officinebenelli@hotmail.it.

Tra le proposte anche: il “Gran Teatro dei Burattini”, sabato con 3 spettacoli alle 20.30, 21.15 e 22.00 a cura di Arci Pesaro in piazzale Collenuccio; “I Musicanti di Brema” che sabato alle 19.30 e alle 21 grazie a iNMusica e Musicae Amoeni Loci saranno raccontati da Nonno Cembalo che, con la sua voce antica e allegra, narrerà una vera favola della musica nella corte di Palazzo Gradari; il “Volteggiar d’insegne“, con lo spettacolo dei Tamburi di Offagna e delle bandiere dell’Araba Fenice di Corinaldo domenica alle ore 20.30 e 22.30 in piazzale Lazzarini; “Tra moto, barche e fantasia“, laboratorio creativo itinerante, guidato dall’illustratrice di Harry Potter, Serena Riglietti e dallo scrittore Beniamino Sidoti che domenica dal Museo Officine Benelli raggiungerà insieme ai e alle partecipanti il Museo della Marineria Washington Patrignani inventando disegni e storie (ritrovo ore 18 Centro Arti Visive Pescheria; prenotazione Wapp 3492315640 entro le ore 13 del 29 giugno).

E poi ancora: I giochi di una volta, Il circuito test Peg Perego, I laboratori e la scuola di disegno di DNA Coccole sonore, I Piccoli Cantanti della PM School di Davide Di Gregorio, la pista da bowling in piazza del Popolo, Nonno Bolla e le truccabimbi. E per rifocillarsi tra un gioco e un’attività, sarà attiva, dalle ore 18 alle ore 23, una Food Area con panini e piade, in piazza del Popolo e in via San Francesco, a cura della Pro Loco di Candelara.

A partecipare con un contributo extra saranno anche i ‘VolontarX’ della Capitale italiana della cultura grazie ad Auser Pesaro; il progetto che ha dato voce e volto alla partecipazione attiva dei cittadini nella vita culturale della città, diventato anche pilastro di Pesaro 2024, sarà in campo a “La 1/2 notte bianca dei Bambini” per guidare i piccoli e grandi visitatori grazie alle T-shirt identificative e riconoscibilissime di volontari e volontarie.

“La 1/2 notte bianca dei Bambini” è un evento del Comune di Pesaro, organizzato dall’Associazione Albergatori di Pesaro con il supporto di Show Village e DNA Coccole Sonore.