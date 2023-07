“Top Down”, il raduno di auto cabrio a Pesaro per finanziare la ricerca sulla sindrome di Down

PESARO – Quando una corsa di auto cabrio finanzia la raccolta fondi per la ricerca sulla sindrome di Down. Il 9 luglio alle 8.30 in Piazzale della Libertà si svolgerà la sesta edizione di Top Down, il raduno di auto cabrio che offre agli appassionati di auto scoperte una “passeggiata” nell’entroterra tra colline e borghi storici con una finalità benefica, raccogliere fondi a favore della ricerca del Professor Strippoli dell’Università di Bologna per una cura genetica atta a debellare la disabilità intellettiva nei soggetti con la Sindrome di Down. L’evento è organizzato da Paolo Ciaroni con la collaborazione di DNA s.r.l. di Pesaro.



Top Down nasce da un’idea di un gruppo di appassionati possessori di auto sportive, che, avendo figli con sindrome di Down, hanno pensato di fondere la passione per le auto con l’attenzione verso la ricerca.

Gli equipaggi partecipanti provengono da tutta Italia, ingaggiati anche dall’importante rilancio di comunicazione dell’evento fatta da media e testate giornalistiche nazionali. Un’importante occasione per la promozione territoriale.

Top Down giunto alla sesta edizione ha visto una crescita nell’interesse all’evento, con la partecipazione di 64 equipaggi, ed alle importanti tematiche che sostiene.

«Da un lato aiutiamo la ricerca su questa malattia – spiegano Carlo Rossetti, ceo della Dna di Pesaro e Paolo Ciaroni – ma lo facciamo facendo conoscere il nostro territorio. Il nostro intento è quello di creare un evento di inclusione unendo la passione delle auto sportive alla solidarietà. Ci piacerebbe che Pesaro diventasse un punto di partenza per gli studi e le cure sulla disabilità».

Il professor Pierluigi Strippoli, del Reparto di Genomica dell’Università di Bologna, è uno dei maggiori esponenti a carattere nazionale ed internazionale della ricerca sulla sindrome di Down. Il suo gruppo di ricerca si propone di studiare sistematicamente i meccanismi genetici alla base della Sindrome di Down e quindi individuare possibili nuovi approcci terapeutici.



La particolarità dell’evento sono i 3 punti di partenza diversi in 3 regioni: Marche, Emilia Romagna e Toscana. Per l’edizione 2023 i 3 punti di partenza sono: – Pesaro con 35 equipaggi – Cesenatico con 21 equipaggi – Sansepolcro (AR) con 8 equipaggi.

In questa edizione 2023 le famiglie ed i ragazzi diventeranno i protagonisti dell’evento. Gli equipaggi metteranno a disposizione i loro mezzi per fare delle foto e far sognare grandi avventure. La condivisione social del territorio e dell’evento sarà importante. Sono previsti spettacoli musicali e di intrattenimento con la partecipazione dell’amico

comico Guido Marangoni di Zelig e Giuliano Bufacchi allenatore della nazionale di basket con sindrome di Down.

Alla presentazione dell’evento e a dar forza all’aspetto divulgativo e sociale anche il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, l’assessore alla solidarietà Luca Pandolfi e Paolo Pagnini per la collaborazione di Pesaro Village all’evento.