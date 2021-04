Test salivari per gli studenti, Ricci: «Il ministro ha chiesto informazioni sul modello Pesaro»

Il comitato tecnico scientifico parla di tamponi rapidi per gli alunni e il rientro in classe in sicurezza

PESARO – Test salivari per gli studenti annunciati dal Comitato tecnico scientifico. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sostiene che «Anche il Comitato Tecnico Scientifico ha capito che questa è l’unica strada giusta per finire l’anno in presenza».

Il presidente Ali Ricci commenta la notizia dell’arrivo di tamponi salivari nelle classi, annunciati dal membro del Cts Sergio Abrignani. Test rapidissimi in grado di dare il risultato in soli 5 minuti: «Se i tamponi “salivari” dessero dei dati attendibili, potremmo accelerare i tempi e il meccanismo organizzativo sarebbe più semplice».

Dopo aver visionato il protocollo “Scuole Sicure”, il ministro Bianchi, a colloquio con Ricci, ha voluto ulteriori informazioni sul “modello Pesaro”, in vista della riunione di martedì mattina. «La soluzione è quella che abbiamo adottato negli istituti pesaresi, dove abbiamo sottoposto i ragazzi a tampone veloce e, qualora risultassero positivi, al molecolare per la conferma». Il monitoraggio si piò fare, «le risorse ci sono. Nel Dl Sostegno sono stati stanziate 150 milioni per gli screening: ora il Governo decida la metodologia».

Intanto domani a Pesaro ripartono i tamponi nelle scuole superiori:

Martedì 20 aprile, dalle 8.30 alle 13:

– Campus (palestra Bramante) per i ragazzi del Mamiani e Bramante

– S.Marta

– Mengaroni per i ragazzi del Mengaroni e Nuova Scuola

Mercoledì 21 aprile, dalle 8.30 alle 13:

– Campus (palestra Marconi) per i ragazzi del Marconi e Benelli

– Cecchi

– Mengaroni per i ragazzi del Mamiami