Tessiore, Benedetti e Farabegoli restano alla Vis Pesaro

PESARO – Continua la partnership tra la società biancorossa e la Sampdoria. I due club hanno trovato l’accordo per il rinnovo dei prestiti di tre calciatori, Andrea Tessiore, Leonardo Benedetti e Tommaso Farabegoli.

Per Tessiore questo sarà il terzo anno consecutivo nella città pesarese. Il classe ’99 ha raccolto 46 presenze in maglia biancorossa e ricopre il ruolo di centrocampista, sia esterno che centrale. Benedetti invece era arrivato a Pesaro proprio nell’ultima sessione invernale di mercato ma a causa di un infortunio al primo allenamento, con la Vis ha giocato solamente una partita. Può essere lui una risorsa importante per il centrocampo di mister Galderisi. Tommaso Farabegoli viene invece da una stagione da protagonista alla Vis Pesaro. Per lui 28 presenze, di cui 26 da titolare, e tanta qualità data al reparto difensivo. Una pedina fondamentale voluta con forza dalla società.

«Finalmente sono di nuovo un giocatore della Vis Pesaro. Punterò a fare ancora meglio della scorsa stagione. Vogliamo alzare l’asticella, provando a soprendere tutti. I presupposti sono molto buoni», ha detto Tommaso Farabegoli al momento della firma con la Vis. Su questa lunghezza d’onda gli ha fatto eco il suo amico e compagno Andrea Tessiore. «Ho visto i nuovi compagni, sono tutti molto validi. Sono entusiasta di essere ancora un giocatore della Vis Pesaro. Da parte mia, massima disponibilità al mister per giocare in tutti i ruoli».