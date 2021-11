Un terreno alle Cesane usato come discarica. Europa Verde: «Denunceremo sempre i danni ecologici»

URBINO – Cesane, piccolo paradiso ecologico nel Montefeltro. Eppure c’è chi lo utilizza come una discarica.



Europa Verde sottolinea che «nel pomeriggio di sabato durante una passeggiata Gianluca Carrabs e Giulio Lonzi esponenti di Europa Verde, insieme ad altri amici hanno ritrovato lungo la S.P. delle Cesane, area già compromessa dall’incendio nel 2017, un terreno adibito a discarica con rifiuti Rae, mobilia ed indumenti. Prontamente sono stati avvertiti i Carabinieri Forestali della stazione di Macerata Feltria che sono subito intervenuti sequestrando l’area d’interesse.

I rifiuti sulle Cesane

Ringraziamo le Forze dell’Ordine che sono intervenute e che speriamo individuino al più presto gli autori di questo gesto di grave inciviltà. Basti pensare che sul nostro territorio c’è attivo da sempre il servizio gratuito di ritiro/conferimento per questo tipo di rifiuti gestito da Marche Multiservizi. I Verdi non smetteranno mai di vigilare per la tutela del territorio e sono pronti a denunciare ogni attività illecita che procuri un danno ecologico».