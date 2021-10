Terremoto, a Pesaro scuole aperte il 30 ottobre

PESARO – Scuole aperte il 30 ottobre a Pesaro. Questa la decisione dell’amministrazione comunale dopo la scossa del 29 mattina. «I tecnici hanno fatto sopralluoghi nelle strutture scolastiche della città e dalle relazioni non risultano problemi – spiega il sindaco Matteo Ricci -. Quindi, domani mattina (30 ottobre) le lezioni sono confermate».

La scossa delle 12,53, registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica, ha avuto una magnitudo 4.3, con epicentro a 3 chilometri a nord di Montefelcino e a una profondità di 38 chilometri. È stata avvertita distintamente a Pesaro e le scuole sono state fatte evacuare. Dopo i sopralluoghi via libera per il ritorno in classe. Al contrario a Fano resteranno chiuse per precauzione.