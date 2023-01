Terremoto nel pesarese, stavolta l’epicentro è in terra: «Brutto risveglio»

COLLI AL METAURO – La terra continua a tremare nelle Marche ma stavolta l’epicentro non è stato in mare, nella zona oramai ben nota dopo la grande scossa di novembre 2022. Intorno alle 7.22 di questa mattina, domenica 22 gennaio, un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato a 2 chilometri da Saltara di Colli al Metauro, a 14 chilometri da Fano, a una profondità di 10 chilometri.



Diverse le segnalazioni per l’evento sismico di magnitudo 3.0, registrato alle 7.22 di domenica 22 gennaio con epicentro a 2 chilometri da Saltara di Colli al Metauro – a 14 chilometri da Fano – a una profondità di 10 chilometri. Diverse le segnalazioni dei cittadini sui social: «Un brutto risveglio: oltre all’apprensione per il brutto tempo ora ci si mette pure il terremoto», ha commentato una abitante di Cartoceto.



Nella notte a cavallo tra il 21 e 22 gennaio una nuova scossa di magnitudo 2.3 era stata registrata a largo della costa pesarese. nel tardo pomeriggio del 21 gennaio invece un movimento tellurico di magnitudo 3.2, con epicentro di fronte alla costa di Ancona, ad una profondità di 8 km, era stato registrato dall’INGV alle 19:52.