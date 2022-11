Terremoto, nuova scossa di magnitudo 4.3: epicentro a largo di Fano

Non c’è tregua per i marchigiani, in particolare per gli abitanti del litorale delle province di Pesaro ed Ancona. Scossa avvertita nitidamente a Pesaro, Fano e Senigallia

FANO – Non c’è tregua per i marchigiani, in particolare per gli abitanti del litorale delle province di Pesaro ed Ancona. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.3 alle 6.20 di domenica 20 novembre ha interrotto bruscamente i sogni di molti.



Il sisma, con epicentro davanti alla costa di Fano si è verificato ad una profondità di 10 km. A distanza di pochi minuti una nuova replica di magnitudo 3.2. Dalla mezzanotte alle 8 sono state almeno 14 le scosse registrate da una magnitudo che va da 2 a 4: dopo alcuni giorno in cui il fenomeno sembrava attenuarsi, negli ultimi tre giorni le scosse sono ricominciate con frequenza.

La scossa è stata avvertita nitidamente anche Senigallia: dopo un notte di apprensione per l’innalzamento del fiume Misa il risveglio per gli abitanti della Spiaggia di Velluto non è stato certo dei migliori.