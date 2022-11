PESARO – Strutture sanitare, alcuni reparti evacuati per precauzione. A comunicarlo è Marche Nord, a seguito della forte scossa di terremoto che nella mattinata di oggi, 9 novembre 2022, ha colpito la zona pesarese.

«Tutte le strutture dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, nei tre stabilimenti di Pesaro, Fano e Muraglia, hanno immediatamente attuato quanto previsto dalla prassi aziendale specifica per gli eventi sismici. La Direzione dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord ha immediatamente provveduto ad organizzare squadre di tecnici per controllare tutte le aree dei presidi, dando priorità alle aree deputate all’emergenza / urgenza fino ad ogni singola stanza di degenza. Dove le condizioni dei pazienti lo hanno permesso, prudenzialmente le aree sono state evacuate e le persone sono state fatte convogliare in aree sicure, fino alla fine dei controlli. Ci si è preparati per fronteggiare un eventuale PEIMAF (Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti), che fortunatamente non si è reso necessario attivare».

Non sono stati segnalati ed evidenziati danni importanti alle strutture, per cui gradualmente tutte le attività sono riprese nella loro piena funzionalità. La situazione è costantemente monitorata. Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti in caso di necessità