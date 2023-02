Terremoto nel centro Italia: due scosse di magnitudo superiore al 3 nelle ultime ore

Le scosse sono state localizzate tutte in una zona compresa tra intorno ai 30 chilometri da Fano ed a una profondità di 7

FANO – Prosegue lo sciame sismico con scosse di entità sufficiente ad essere chiaramente avvertire dalla popolazione. Nelle ultime ore sono state almeno due le scosse di magnitudo superiore al 3 registrate dall’INGV: nella primissima mattinata alle 5:18 (3.2) e nel pomeriggio 15.49 (3.1).



In mezzo a queste, altre due di magnitudo 2.1 e 2.3. Le scosse sono state localizzate tutte in una zona compresa tra intorno ai 30 chilometri da Fano ed a una profondità di 7. Non si segnalano criticità o danni sostanziale a cose o persone.