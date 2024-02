Terre Roveresche, vuole tagliarsi le vene: salvata dai carabinieri

TERRE ROVERESCHE – Voleva tagliarsi le vene: ad evitare il dramma il provvidenziale intervento dei carabinieri. E’ successo la notte scorsa in un agriturismo sito nel comune di Terre Roveresche dove è stato chiesto l’immediato intervento dei militari.



Una donna, in un momento di particolare sconforto, ha cercato di togliersi la via con un gesto autolesionistico. Il tutto si è giocato sul filo dei secondi: provvidenziale l’arrivo dei carabinieri che, grazie anche al 118, hanno evitato il peggio. La donna ha riportato comunque lesioni molto gravi: i sanitari l’hanno poi accompagnato in ospedale dove le sue condizioni sono ritenute critiche.