Terre Roveresche, visita inaspettata da parte di sei cicogne – FOTO

TERRE ROVERESCHE – Le cicogne hanno fatto capolino a San Giorgio di Pesaro, frazione di Terre Roveresche. A raccontare questa inaspettata visita gli splendidi scatti di Manuel Bacchiocchi pubblicati sul suo profilo instagram: «Un evento più unico che raro, sei cicogne bianche tutte insieme intente a rifocillarsi dopo aver percorso miglia di chilometri».

Le cicogne, assieme ad altre centinaia di specie, tornano a popolare il nostro Paese a partire da marzo. L’Italia, grazie alla sua conformazione è un perfetto “ponte naturale” per superare il Mediterraneo e per dare ristoro agli uccelli migratori che tornano dalla Spagna.

le cicogne fotografate da Manuel Bacchiocchi le cicogne fotografate da Manuel Bacchiocchi le cicogne fotografate da Manuel Bacchiocchi

La cicogna bianca è un uccello dall’aspetto inconfondibile per le sue grandi dimensioni ed il piumaggio bianco e nero. Sono conosciute per essere animali molto “romantici”, sono difatti monogame e la coppia resta assieme per tutta la vita. In primavera il maschio arriva per primo verso marzo e, in attesa della compagna, prepara un grosso nido che può arrivare a due metri di diametro.

(Foto di Manuel Bacchiocchi)