Terre Roveresche, le rubano il portafogli mentre fa colazione al bar e si danno allo shopping con il suo bancomat

TERRE ROVERESCHE – Una colazione che rischiava di rimanerle alquanto indigesta se non fosse stato per il repentino intervento dei carabinieri. Protagonista della vicenda una donna alla quale era stato rubato il portafogli mentre faceva colazione al bar. Dentro al portamonete era presente anche il bancomat che i balordi, una coppia già nota alle autorità, si era data alla pazza gioia facendo numerosissimi microacquisti che non necessitano dell’uso del pin.

Non appena accortasi del furto, avvenuto nei giorni scorsi a Terre Roveresche, la donna ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri del posto affinché avviassero le indagini. I balordi in questo lasso di tempo avevano usato la carta per un ingente numero di acquisti sempre dall’importo inferiore ai 25 euro.



Ad incastrare i due è stata la presenza di telecamere in uno degli esercizi in cui hanno fatto compere: le autorità, dalle immagini di videosorveglianza sono infatti riusciti a identificare la coppia di ladri, due 50enni del posto non nuovi a certi reati che sono stati così denunciati a piede libero dai militari per furto aggravato e utilizzo indebito di carta bancomat.