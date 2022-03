Terre Roveresche, prima il litigio poi la collana strappata: arrestato clandestino

TERRE ROVERESCHE – È stato convalidato nella mattinata del 16 marzo l’arresto del giovane marocchino senza fissa dimora protagonista di alcuni tafferugli consumatisi nell’ultimo weekend in una nota discoteca di Orciano.



I fatti risalgono alla notte a cavallo tra il 12 e 13 marzo. Ad innescare i tafferugli sarebbe stato lo stesso giovane reo di essersi messo a fumare uno spinello all’interno del locale: quando un altro giovane presente gli ha fatto notare quanto il comportamento non fosse consono al luogo, il marocchino avrebbe reagito in maniera veemente e dalle parole è passato ai fatti. Durante la rissa il clandestino avrebbe strappato la collanina d’oro del contendente e si sarebbe allontanato dalla pista.



Dell’accaduto è stata avvertita la sicurezza che ha ben presto rintracciato il giovane che era tornato a ballare in pista come se nulla fosse. A quel punto è stato portato negli uffici della sicurezza e sono stati allertati i Carabinieri che lo hanno quindi arrestato per il furto.



Nella mattinata del 16 marzo si è svolta davanti al Gip l’udienza di convalida che ha confermato l’arresto: il ragazzo resterà in carcere anche perché è senza fissa dimora.