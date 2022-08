TERRE ROVERESCHE – Oltre all’attività di repressione dei reati correlati allo spaccio di stupefacenti e le condotte pericolose al volante, prosegue da parte dei Carabinieri locali in maniera capillare anche l’azione volta al contrasto dei reati predatori.



Proprio in questa ottica i Carabinieri della Stazione di Terre Roveresche hanno rintracciato due soggetti del posto, entrambi destinatari di un ordine di carcerazione per furto e detenzione di stupefacenti commessi tempo addietro nel territorio. I due sono stati tradotti rispettivamente uno presso il carcere di Pesaro e l’altro presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari.



Sempre sul territorio durante un controllo di routine è stata sorpresa al volante una donna che non aveva mai conseguito la patente: per lei è scattata la prevista sanzione di 5.100 euro ed il sequestro del mezzo.