Terre Roveresche, il murale “La battaglia del Metauro” di Agrà tra le opere più cercate su Google

TERRE ROVERESCHE – Il murales gigante ( è lungo 114 metri ed alto 3) “La battaglia del Metauro“è tar le opere più cercate di Google. L’opera, che si trova In località Cerbara di Piagge di Terre Roveresche, realizzata nel 2020 da Natale Patrizi, in arte Agrà è tra quelle più cliccati sul noto motore di ricerca, in compagnia di opere esposte a New York, Berlino o Londra.

Il Murales si inserisce all’interno di un progetto culturale che era stato nominato dal comune “Terre Dipinte” e che aveva l’obiettivo di rendere più gradevoli e prestigiosi angoli di territorio, sulla linea già adottata da altri comuni italiani.

Digitando sul noto motore di ricerca “i migliori murales del mondo”, nelle prime opere appare proprio l’opera realizzata da Agrà. Patrizi Natale Roberto, in arte Agrà, è nato a Mondolfo nel 1941 ma da molti anni vive a Marotta. Si è specializzato nell’arte della pittura murale nel 1962 a Firenze, frequentando il Magistero.



Patrizi Natale Roberto, in arte Agrà (foto https://parrocchiasangiuseppemarotta.it)

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte di organi di stampa e l’interessamento della critica. Tra il 1981 e il 1983 ha realizzato le caratteristiche “Finestre”, assemblaggio di suoi dipinti con infissi recuperati da vecchie case coloniche. Insieme a Mario Giacomelli e Fide, ha compiuto dal 1986 al 1990 una serie di interventi artistici in luoghi aperti, nell’entroterra marchigiano. Le opere dell’artista figurano in numerose collezioni pubbliche e private, in musei e gallerie, in Italia e all’estero.