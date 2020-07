Ingenti le forze dei Vigili del Fuoco messe in campo per contenere le fiamme: due mezzi dalla caserma a Fano, due da Cagli, altri tre dalla sede centrale a Pesaro

TERRE ROVERESCHE – Oltre 200 tonnellate di erba medica in fumo. È successo nella mattina del 29 luglio in un deposito dell’impresa Paci & Pagliari, nell’area industriale a Schieppe di Orciano.

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che si sono adoperati per circoscrivere il rogo. Ingenti le forze messe in campo: due mezzi dalla caserma da Fano, due da Cagli, altri tre dalla sede centrale di Pesaro, per un totale di quindici vigili del fuoco.

Sul luogo dell’incendio anche i Carabinieri del luogo. L’intervento si è protratto per tutta la mattinata: il fumo sprigionato dal rogo era ben visibile perfino dalla superstrada Fano-Grosseto, fin dalla zona di Bellocchi. Le cause dell’incendio sarebbero accidentali; da quantificare ancora i danni.