TERRE ROVERESCHE – Case in vendita ad una manciata di euro. No, non si tratta dell’ennesimo annuncio truffa ma del bando pubblicato dal comune di Terre Roveresche che alla modica cifra di un euro offre la concessione del diritto di superficie di immobili di proprietà del Comune.



Quanti interessati possono presentare domande entro il 2 settembre. Tre giorni dopo verranno aperte le buste.

«Continuando il percorso iniziato, abbiamo pubblicato il bando per assegnare gli immobili abbandonati e acquisiti in esecuzione dell’art. 42 della Costituzione Italiana – spiega l’amministrazione – L’obiettivo è quello di ridare una funzione sociale a questi immobili riqualificandoli così da offrire nuove opportunità a famiglie e altri soggetti».



Nello specifico si tratta del secondo bando analogo (ma con un immobile in più rispetto al precedente) dopo quello andato deserto in aprile. Gli immobili in questione sono diventati proprietà del Comune dopo che erano stati abbandonati a sé stessi dai proprietari senza che nessuno di loro o eventuali eredi avessero risposto alle ordinanze del sindaco. I lotti si trovano a San Giorgio in Via Garibaldi 65; a Rupoli ai civici 66, 68 e 70 e a Barchi in via Leopardi 12.



Si tratta di una via già percorsa da diversi Comuni in tutto lo stivale tra cui anche il comune pesarese di Cantiano; l’obiettivo è molteplice: recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, rivitalizzando il centro storico e favorendo nuovi insediamenti abitativi, attività turistico-ricettive, negozi o botteghe artigianali.