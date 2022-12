Terra Mediterranea Pesaro in aiuto delle popolazioni ucraine

PESARO – Coperte e viveri anche da Pesaro verso l’Ucraina. Da agosto ogni 2/3 settimane gruppi di attivisti di Mediterranea partono dall’Italia con furgoni di aiuti per l’Ucraina. Mediterranea è costantemente presente con un team sanitario e un ambulatorio medico mobile.

Il 20 dicembre scorso la missione di aiuti umanitari di Mediterranea è arrivata a #Leopoli. Sono arrivati i farmaci per rifornire l’ambulatorio medico mobile del progetto “Med Care for #Ukraine”. La situazione è molto complessa anche per le temperature che in città sono arrivate a -18 gradi. Gli attivisti di Mediterranea hanno iniziato a distribuire gli aiuti umanitari a cominciare dal campo profughi di Sykhiv. Sono state distribuite oltre 200 coperte, abiti pesanti, prodotti per l’igiene.

Il Natale nei campi profughi è particolarmente duro a causa del gelo, delle continue interruzioni di corrente e dei bombardamenti russi che proprio nei giorni di festa, effettuano un lancio massiccio di missili sulle città ucraine.

Il 21 dicembre la missione di Mediterranea ha proseguito verso il nord dell’Ucraina fino a Kiev dove sono stati consegnati altri aiuti alla Ong ucraina Insight LGBTQ NGO, partner del progetto “Med Care for Ukraine” che distribuisce alle persone vulnerabili aiuti in tutto il Paese, anche nelle zone occupate dai russi.

«Come Equipaggio di Terra Mediterranea Pesaro abbiamo deciso di sostenere il progetto “Med Care for Ukraine” – spiegano gli attivisti locali – Ci vediamo venerdì 30 dicembre alle ore 18 presso il bar Duilio Fabi (via Santa Maria delle Fabrecce 15 – Pesaro) per fare il punto della situazione e decidere assieme le prossime iniziative. Parleremo anche delle missioni di ricerca e soccorso in mare e avremo la possibilità di ascoltare la testimonianza di un attivista che ha partecipato a una delle ultime missioni della Mare Jonio».