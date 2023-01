FANO – «Prosegue senza imprevisti o intoppo il progetto di rilancio delle Terme di Carignano». Ad annunciarlo è la stessa società che si sta occupando della progettualità Health and Wellness del polo e che i mesi scorsi hanno presentato alla cittadinanza l’ambiziosa visione.



In questa fase si stanno approfondendo gli aspetti tecnici, economici e finanziari che porteranno all’elaborazione del progetto esecutivo, come illustrato nella conferenza dello scorso ottobre. La nuova proprietà dunque, Gestioni Spedalità Private Srl, società di riferimento del gruppo numero uno delle Marche nel settore dell’ospedalità privata, sta procedendo nella realizzazione del progetto per quello che diventerà un fiore all’occhiello del territorio marchigiano e dell’Italia.

«La riqualificazione e valorizzazione di tutta l’area – ha dichiarato l’avvocato Maurizio Natali a nome della nuova proprietà – è una priorità assoluta ed è nostra intenzione creare uno dei più importanti centri per la salute e il benessere a livello internazionale. È evidente, però, che un progetto così ambizioso ha bisogno di una particolare tempistica e non può essere certamente risolta in poche settimane».

«Il progetto non è subordinato all’ottenimento di un regime di convenzione con il sistema sanitario regionale. Come abbiamo più volte ribadito, la clinica medica sarà privata e le autorizzazioni saranno richieste come casa di cura a regime privato. Ovviamente, la nostra disponibilità a collaborare con le istituzioni a favore dei cittadini e di un territorio che amiamo è immutata. Una clinica privata di eccellenza e all’avanguardia rappresenta un volano per tutto il progetto e, in tal senso, ci stiamo muovendo anche a livello internazionale».

In merito al tema dei posti letto pubblici a Fano, Natali aggiunge: «Questo progetto non è in alcun modo legato ai posti letto sanitari pubblici da realizzare sul territorio di Fano: l’unica cosa che ci auguriamo, da semplici cittadini e non da imprenditori, è che rimangano nel territorio del Comune di Fano».