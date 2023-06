«Sulle Terme di Carignano i cittadini hanno il diritto di sapere»: sit-in dell’Udc per il 24 giugno

L'appuntamento è per le ore 10: «Ben vengano coloro che, con tutta libertà, vogliono unirsi a noi per chiedere risposte e sostenere questo importante progetto che è di tutti»

FANO – Che fine hanno fatto le nuove terme di Carignano? A chiederselo, ancora una volta, sono gli esponenti locali dell’Udc che, da sempre, sono molto attenti sull’evoluzione della situazione: «Dalla presentazione del rendering del progetto Nuove Terme di Carignano , il 25 ottobre 2022, da parte del Politecnico di Milano e la Società Romani ad oggi il silenzio è l’unica risposta che abbiamo. La società Romani attraverso il suo Amministratore delegato Avv. Maurizio Natali ha volutamente coinvolto la città e i cittadini perché riteneva fondamentale conoscere il loro gradimento riguardo al progetto da realizzare a Carignano».



Ad onore del vero qualche ulteriore conferma era arrivata dai diretti interessati ma di fatto la situazione sembra ancora bloccata in un limbo: «Riteniamo giusto che ora la Società Romani rompa questo lungo silenzio perchè i cittadini vogliono risposte – incalza l’Udc – Intendiamo, come forza politica che ha sempre sostenuto questo importante progetto, farci promotori di questa richiesta e unirci alla città per avere notizie in merito al progetto: sabato 24 giugno 2023 alle ore 10 saremo con un sit in davanti le terme di Carignano. Ben vengano coloro che, con tutta libertà, vogliono unirsi a noi per chiedere risposte e sostenere questo importante progetto che è di tutti».