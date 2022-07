Telemarketing: estesa anche ai cellulari la possibilità di bloccare le chiamate a scopo promozionale￼

PESARO – Telefonate promozionali, ecco come evitarle. Lo rende noto la Federconsumatori.

Dopo anni di attesa il 27 luglio diventa operativo il nuovo registro delle opposizioni che consente agli utenti di bloccare le chiamate a scopo promozionale non più solo sulle linee telefoniche fisse ma anche per le numerazioni non inserite negli elenchi telefonici pubblici, sui numeri di cellulare nonché l’estensione della normativa alle chiamate effettuate con sistemi automatizzati (quindi senza operatore).

L’iscrizione al nuovo Registro consentirà di negare il consenso a comunicazioni pubblicitarie o di vendita diretta, ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuate tramite operatore o con sistemi automatizzati o posta cartacea.

Sono esclusi dall’applicazione i trattamenti per finalità statistiche degli enti ed uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ed i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

L’iscrizione gratuita al registro potrà essere effettuata ex novo, rinnovata e revocata in qualsiasi momento, mentre le numerazioni già presenti nell’attuale registro verranno automaticamente iscritte nel nuovo.

Gli utenti si potranno iscrivere attraverso: un modulo elettronico sul sito web www.registrodelleopposizioni.it; chiamando il numero verde 800 265 265 dalla linea telefonica corrispondente a quella per cui si chiede l’iscrizione; inviando una mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it cui allegare il modulo compilato, oppure trasmettendo il modulo con raccomandata A/R indirizzando la comunicazione a GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI – UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 00162 ROMA RM)

Le iscrizioni saranno valide entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta.

Gli “sportelli” di Federconsumatori Pesaro Urbino sono a disposizione dei cittadini su appuntamento per ulteriori informazioni ed assistenza chiamando il numero 0721.4201.