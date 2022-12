Tavullia, attenzione ai truffatori delle bollette. L’appello della sindaca Paolucci

TAVULLIA – Tariffe più che vantaggiose per forniture di elettricità e gas rese possibili da una fantomatica convenzione con il Comune. Offerte che in periodi di crisi come questa non possono non far gola a chi le riceve. Peccato che dietro ci siano solo i soliti truffatori.

A denunciare il pericolo la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci: «Abbiamo avuto diverse segnalazioni di telefonate che presunte aziende venditrici di energia elettrica fanno ai cittadini di Tavullia, dicendo che si sono convenzionati con il Comune stesso per offerte vantaggiosissime sulla bolletta di energia elettrica. Non cadete nella trappola, il Comune di Tavullia non ha sottoscritto alcuna convenzione con aziende private. Sono modalità truffaldine per estorcere nuovi contratti con nuovi utenti. Se vi dovessero contattare di nuovo rispondete che verranno prontamente denunciati alle forze dell’ordine».

Il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci

Sono circa 3,1 milioni gli italiani che negli ultimi 12 mesi hanno subito una truffa nell’ambito delle utenze luce e gas, con un danno economico complessivo stimato di oltre 505 milioni di euro (danno medio pari a 162 euro per truffato) Tra i canali più usati dai truffatori ci sono i finti call center (44%) e le visite porta a porta (31%). Il 54% di chi cade in trappola non denuncia la frode, valore addirittura più alto rispetto alla media rilevata nelle altre voci di spesa familiare oggetto di indagine, dove chi non denuncia è il 41,5% dei truffati.