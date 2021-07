Tavullia, sotto effetto di allucinogeni tenta di buttarsi sotto l’ambulanza: salvato

TAVULLIA – Gli effetti allucinogeni dovuti alle droghe assunte lo portano a vedere mostri e non riconoscere più nessuno.

Un 32enne albanese, dopo aver assunto un quantitativo di cocaina, ha avuto dei pesanti effetti collaterali. Il fatto è accaduto a Tavullia poco dopo le 22 di giovedì. Completamente fuori di senno non riconosceva neppure la moglie e il cognato.

I parenti preoccupati hanno chiamato l’ambulanza per un intervento che potesse calmarlo. L’uomo alla lista dell’ambulanza ha dato in escandescenza dicendo di vedere dei mostri. Così ha aggredito personale che è stato costretto a chiamare una seconda ambulanza con il medico a bordo e soprattutto i carabinieri. I militari si sono trovati di fronte a una persona completamente scossa che ha addirittura tentato di gettarsi sotto l’ambulanza. L’uomo ha persino dato una testata violenta contro il mezzo del 118 danneggiandolo.

Sono stati momenti complicati che hanno richiamato l’attenzione anche di diversi vicini di casa incuriositi dalle urla e dagli schiamazzi.

I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e farlo salire sul fumetto diretto al pronto soccorso. Qui stato definitivamente calmato ed è tornato piano piano in sé non ricordando nulla di quanto avessi fatto poco prima.

L’uomo non è stato denunciato dato che non ha ha avuto nessun tipo di resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali che però hanno trasmesso gli atti in procura in attesa di eventuali conseguenze.

Le analisi tossicologiche hanno confermato la presenza di sostanza stupefacente soprattutto cocaina. Un intervento provvidenziale che ha evitato conseguenze pesanti per il protagonista nell’episodio e anche per chi gli stava intorno.